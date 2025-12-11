'Bộ tứ nam thần' bơi Việt Nam thống trị nội dung 4x200m tự do

Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc và Trần Hưng Nguyên xuất sắc giành huy chương Vàng nội dung 4x200m bơi tự do nam tại SEA Games 33.

"Bộ tứ nam thần" của Đội tuyển Bơi Việt Nam đã thi đấu bùng nổ ở thời khắc quyết định để cán đích đầu tiên với thời gian 7 phút 12 giây 67.

Trong cuộc đua căng thẳng này, các kình ngư Việt Nam có thời điểm bị đối thủ đến từ Malaysia bỏ xa nhưng đã bứt phá mạnh mẽ.

Đáng chú ý, ở lượt bơi thứ 2, Nguyễn Huy Hoàng đã thu hẹp khoảng cách với các đối thủ, tạo điều kiện để người bơi cuối Trần Hưng Nguyên bứt tốc chạm đích đầu tiên.

Thành tích này giúp đội tuyển Bơi Việt Nam lập hat-trick huy chương Vàng SEA Games ở nội dung 4x200m nam bơi tự do.

Cách đây 2 năm tại SEA Games 32, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Huy Hoàng đã giành huy chương Vàng nội dung này với thời gian 7 phút 18 giây 51.

Còn trước đó, ở kỳ SEA Games 33, "Bộ tứ nam thần" của Đội tuyển Bơi Việt Nam đã giành huy chương Vàng, đồng thời phá kỷ lục SEA Games nội dung 4x200m bơi tiếp sức tự do nam, với thành tích 7 phút 16 giây 31.

Với tấm huy chương Vàng bơi 4x200m nam tự do, Đội tuyển Bơi Việt Nam đã giành được tổng cộng 3 huy chương Vàng tại SEA Games 33.

Trong ngày thi đấu hôm nay, kình ngư Phạm Thanh Bảo tiếp tục tỏa sáng trên đường đua xanh để mang về tấm huy chương Vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Ở chung kết 100m bơi ếch, Phạm Thanh Bảo khẳng định sức mạnh ở nội dung sở trường khi chiếm ưu thế từ đầu và tăng tốc mạnh mẽ để cán đích trước hai kình ngư người Singapore.

Phạm Thanh Bảo cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 01 giây 43.

Còn trong ngày thi đấu đầu tiên, kình ngư Trần Hưng Nguyên đã về đích đầu tiên ở nội dung bơi 200m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 2 phút 03 giây 11, qua đó bảo vệ thành công tấm huy chương vàng đã giành được ở 3 kỳ SEA Games 30, 31 và 32.

Như vậy, Trần Hưng Nguyên đã có được hai huy chương Vàng tại SEA Games 33 với các nội dung 200m hỗn hợp cá nhân và 4x200m nam tự do.

Thành tích của Đội tuyển Bơi lội đã giúp cho đoàn thể thao Việt Nam có được tổng cộng 13 huy chương Vàng tại SEA Games 33.

Các vận động viên Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên xuất sắc giành huy chương Vàng nội dung Kata đồng đội nữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài Bơi lội, các đội tuyển như Karata, Taekwondo, Jujitsu, Thể dục dụng cụ và Điền kinh cũng đã giành huy chương vàng trong ngày thi đấu hôm nay.

Karate chính là đội tuyển "mở hàng" huy chương Vàng cho Việt Nam trong chiều nay sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan ở chung kết. Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm và Hoàng Thị Thu Uyên là những người mang vinh quang về cho nước nhà.

Ở môn Taekwondo, võ sỹ Hồng Trọng thi đấu áp đảo để giành chiến thắng trước vận động viên của Indonesia Tumakaka, giành huy chương Vàng hạng cân 54kg nam.

Đội tuyển Jujitsu cũng đã có tấm huy chương Vàng sau khi Đặng Đình Tùng đánh bại võ sỹ Philippines ở chung kết hạng cân 69kg.

Trong khi đó, ở môn Judo, hai võ sỹ Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh cũng đã giành huy chương Vàng với chiến thắng ở chung kết nội dung Nage no Kata.

Thể dục dụng cụ cũng đã bước vào thi đấu và ngay lập tức gặt hái thành công với việc liên tiếp giành được hai tấm huy chương Vàng.

Ở chung kết nội dung ngựa quay, Xuân Thiện hoàn thành tốt bài thi, đạt 14,367 điểm, xếp cao nhất và giành tấm huy chương Vàng cho thể thao Việt Nam. Trong khi đó, Nguyễn Văn Khánh Phong giành huy chương Vàng nội dung vòng treo.

Trong ngày thi đấu hôm nay, Điền kinh Việt Nam cũng đã chính thức nhập cuộc tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2025 và lập tức giành được cú đúp huy chương Vàng.

Tấm huy chương Vàng đầu tiên của Điền kinh Việt Nam thuộc về Hồ Trọng Mạnh Hùng ở nội dung nhảy 3 bước nam.

Còn ở nội dung chạy 1.500m nữ, Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh đã cùng nhau tỏa sáng. Kết thúc phần thi, Bùi Thị Ngân bứt phá mạnh mẽ, cán đích đầu tiên đoạt huy chương Vàng, còn Khánh Linh giành huy chương Bạc./.

