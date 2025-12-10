Đoàn vận động viên Campuchia rút khỏi SEA Games 33

Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực giảm căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia, hai nước đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp, từ việc Thái Lan đóng cửa hàng loạt trường học ở khu vực biên giới đến quyết định rút đoàn vận động viên (VĐV) Campuchia khỏi Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) đang diễn ra tại Thái Lan.



Ngày 9/12, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã kêu gọi hai bên chấm dứt căng thẳng, bày tỏ quan ngại về những diễn biến căng thẳng mới cũng như thiệt hại về người.

Ông hối thúc Thái lan và Campuchia thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng đã được nêu trong Tuyên bố chung về hòa bình đã ký tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào tháng 10/2025.



Trong khi đó, Campuchia và Thái Lan tiếp tục triển khai những bước đi nhằm bảo đảm an toàn và an ninh. Về phía Thái Lan, ngày 9/12, Bộ trưởng Giáo dục Narumon Pinyosinwat thông báo gần 1.000 trường học dọc biên giới với Campuchia đã được lệnh đóng cửa.



Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn số liệu của Văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản (OBEC), Bộ Giáo dục Thái Lan, cho biết số trường đóng cửa đã tăng từ hơn 600 trường hôm đầu tuần này lên 990 cơ sở vào chiều 9/12.

Bộ sẽ căn cứ ý kiến của các cơ quan an ninh địa phương để quyết định thời điểm mở cửa lại các trường. Chưa có báo cáo về thiệt hại hạ tầng của các tòa nhà trường học.



Để hỗ trợ các cộng đồng buộc phải sơ tán, OBEC đã chỉ định một số trường học trong các khu vực an toàn làm nơi tạm trú. Các đội giáo dục nghề nghiệp, trước đây được triển khai ở miền Nam Thái Lan, đã được điều động đến các tỉnh biên giới để thiết lập các bếp ăn cộng đồng và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.



Bộ trưởng Narumon cũng cho biết các kế hoạch học tập dự phòng đã sẵn sàng, bao gồm các bài tập về nhà, giảng dạy trực tiếp khi được coi là an toàn và học trực tuyến khi cần thiết. Mỗi trường học đã vận hành nền tảng kỹ thuật số riêng, trong khi OBEC đang chuẩn bị bộ dụng cụ học tập cho trẻ em ở trong các nơi trú ẩn.



Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Surasak Phancharoenworakul, căng thẳng leo thang cũng đã dẫn đến việc hoãn các kỳ thi tuyển sinh đại học TGAT/TPAT2-5 tại 7 tỉnh biên giới giáp Campuchia, bao gồm Trat, Chanthaburi, Sa Kaeo, Buri Ram, Surin, Si Sa Ket và Ubon Ratchathani.



Trong khi đó, theo trang mạng Tharath.co.th ngày 10/12, đoàn VĐV và quan chức thể thao Campuchia gồm 137 người đã quyết định rút khỏi SEA Games 33. Ông Vath Chamroen, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, đã thông báo cho ông Chaiyaphak Siriwat, Chủ tịch Hội đồng Đại hội Thể thao Đông Nam Á, về quyết định này, xác nhận với ban tổ chức rằng Campuchia chính thức rút khỏi SEA Games vào lúc 11h00 ngày 10/12 và sẽ trở về nước sau đó./.

Vì sao Campuchia quyết định rút khỏi môn bóng đá SEA Games 33? Ủy ban Olympic Campuchia đã chính thức gửi thư cho Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và Ban tổ chức SEA Games 33, để xác nhận không tham dự 8 môn thể thao, trong đó có môn bóng đá.