SEA Games 33: Bóng chày Việt Nam đạt cột mốc đáng khích lệ

Đội tuyển bóng chày Việt Nam đã có màn trình diễn đáng khích lệ và giàu cảm xúc ở SEA Games 33 khi thua Singapore, đội tuyển xếp hạng 49 thế giới, với tỷ số không quá chênh lệch.



Ở lượt đấu thứ tư của môn bóng chày SEA Games 33 sáng 8/12 tại Pathum Thani (Thái Lan), đội tuyển bóng chày Việt Nam nhận thất bại 12-19 trước Singapore - đội đang đứng thứ 49 trên bảng xếp hạng thế giới.



Ở trận này, các tuyển thủ Việt Nam nhập cuộc khá tốt khi ngăn đối thủ ghi điểm ở hiệp đầu tiên. Tuy nhiên, những sai sót trong hệ thống phòng ngự khiến họ đánh mất thế trận ở hiệp 2, tạo điều kiện cho Singapore ghi liền 4 điểm.

Trong các hiệp tiếp theo, khoảng cách điểm liên tục bị nới rộng và tưởng như đội tuyển Việt Nam sẽ phải chấp nhận một trận thua đậm.



Dù vậy, tinh thần của các tuyển thủ không hề suy giảm. Các tay đập như Trần Ngọc Tú hay Đặng Thế Phong duy trì được sự hiệu quả, nhưng bước ngoặt thực sự xuất hiện khi pitcher trẻ Lương Tấn Hoàng Duy được tung vào sân.

Cầu thủ của Saigon Storm thể hiện những cú ném chắc chắn, hạn chế tối đa điểm số của Singapore và giúp Việt Nam có cơ hội phản công.



Khoảnh khắc bùng nổ đến ở hiệp 6 và 7, khi Ngọc Tú cùng các đồng đội liên tục tạo hit, ghi tới 11 điểm để rút ngắn tỉ số xuống còn 12-15, khiến Singapore phải vội vàng tung “quân át chủ bài” vào vị trí ném bóng nhằm chặn đứng đà hưng phấn của đội tuyển Việt Nam.



Việc vượt qua mốc 10 điểm trước một đối thủ mạnh như Singapore là một kết quả đáng khích lệ. Đáng tiếc, khi hy vọng về một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đang dâng cao, tuyển Việt Nam lại hụt hơi vào cuối trận. Singapore tận dụng tốt các cơ hội tấn công và nâng tỉ số lên 19-12, khép lại trận đấu đầy kịch tính.



Sau 4 lượt trận, đội tuyển bóng chày Việt Nam có 1 chiến thắng trước Malaysia (5-2) và để thua Thái Lan (0-16), Lào (0-16) cùng Singapore (12-19). Trên lý thuyết, thầy trò Huấn luyện viên Phạm Mạnh Chiến vẫn còn khả năng tranh Huy chương đồng nhưng điều kiện tiên quyết là phải thắng cả Philippines và Indonesia ở hai trận cuối - nhiệm vụ bất khả thi.

Philippines là cường quốc bóng chày khu vực và từng 3 lần giành HCV SEA Games, Indonesia xếp hạng 65 thế giới và từng giành Huy chương bạc SEA Games 2011.



Việc đội tuyển Việt Nam liên tục gặp khó là điều được dự báo trước, bởi bóng chày trong nước vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu. Nhiều cầu thủ phải đi làm toàn thời gian và chỉ có thể tập luyện vào cuối tuần, trong khi các đối thủ như Thái Lan, Philippines hay Lào đã đầu tư bài bản hơn nhiều. Đáng chú ý, Lào hiện cũng nằm trong Top 50 thế giới.



Ở trận đấu kế tiếp diễn ra lúc 10h00 ngày 10/12, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Indonesia. Thầy trò Huấn luyện viên Phạm Mạnh Chiến cần một chiến thắng để cải thiện vị trí tại SEA Games 25./.

SEA Games 33: Đội tuyển bóng chày và cầu lông của Việt Nam khởi đầu nhọc nhằn Hàng loạt khó khăn đã bủa vây đội tuyển cầu lông và bóng chày quốc gia trong hành trình tìm kiếm tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.