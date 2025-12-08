SEA Games 33: Đội tuyển bóng chày và cầu lông của Việt Nam khởi đầu nhọc nhằn

Hàng loạt khó khăn đã bủa vây đội tuyển cầu lông và bóng chày quốc gia trong hành trình tìm kiếm tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.



Ở môn cầu lông, các tay vợt Việt Nam bước vào tranh tài ở nội dung đồng đội nữ trong sáng 7/12. Do có 8 đội tham dự nội dung này nên các trận đấu bắt đầu ngay từ vòng tứ kết theo thể thức loại trực tiếp, đối thủ đầu tiên của Việt Nam là các tay vợt đến từ Malaysia.



Hy vọng của đội nữ Việt Nam được nhen lên khi chủ lực Nguyễn Thùy Linh có màn lội ngược dòng khá ngoạn mục, giành chiến thắng chung cuộc 2-1 với các tỷ số (15-21, 21-10 và 23-21) trước Letshanaa Karupathevan ở trận đơn nữ đầu tiên.



Dù vậy, sự chênh lệch về trình độ khiến cơ hội giành chiến thắng chung cuộc của cầu lông Việt Nam dần hẹp lại ở các trận đấu đó. Cụ thể, Vũ Thị Trang dù rất nỗ lực đưa trận đấu về set thứ ba nhưng chung cuộc để thua Ling Ching Wong với tỉ số 1-2 (14-21, 22-20 và 14-21) trong trận đơn nữ thứ hai.



Phạm Thị Khánh và Diệu Ly cũng không thể gây bất ngờ trước cặp đôi hạng 2 thế giới Pearly Tan và Muralitharan Thinaah ở trận đôi nữ. Trận đấu diễn ra trong thế trận một chiều và khép lại với chiến thắng áp đảo 2-0 (21-12, 21-8) của các tay vợt Malaysia. Ở trận đấu cuối, Bùi Bích Phương để thua đáng tiếc trước Siti Zulaikha (19-21, 19-21).



Với kết quả chung cuộc 1-3, các tay vợt Việt Nam dừng bước trong cuộc đua huy chương ở nội dung đồng đội nữ. Dù kết quả nằm trong dự báo song vẫn có chút tiếc nuối bởi nếu vượt qua Malaysia, các tay vợt nữ đã cầm chắc tấm huy chương Đồng.

Ngoài ra, diễn biến ở nội dung đồng đội nữ cũng phát đi những tín hiệu đầy thách thức cho mục tiêu cạnh tranh huy chương nội dung đơn nữ với chủ lực Nguyễn Thùy Linh.



Ở môn bóng chày, nội dung thi đấu tiêu chuẩn (9 người) nam, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu 3 trận, lần lượt gặp các đối thủ Thái Lan, Malaysia và Lào trong các cuộc thi đấu diễn ra từ ngày 5 đến 7/12.

Kết quả, các chày thủ Việt Nam có được chiến thắng đầu tiên với tỷ số 5-2 trước Malaysia (ngày 6/12) và đây là chiến thắng đầu tiên của bóng chày Việt Nam tại SEA Games sau 14 năm kể từ lần trở lại. Hai trận đấu còn lại, đội tuyển bóng chày để thua Thái Lan (ngày 5/12) và Lào (ngày 7/12) cùng tỷ số 0-16.



Theo điều lệ, môn bóng chày tại SEA Games 33 có 7 đội tham gia gồm Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Lào, Malaysia, Singapore và Indonesia, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm. 2 đội dẫn đầu sẽ giành quyền vào chung kết tranh huy chương Vàng, đội đứng thứ 3 và thứ 4 sẽ thi đấu tranh huy chương Đồng.

Với các kết quả đã giành được, đội tuyển Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất lớn trong hành trình còn lại mới có thể biến hy vọng có mặt trong trận đấu tranh huy chương Đồng./.

SEA Games 33: Sân vận động Supachalasai sẵn sàng cho môn điền kinh Sân vận động Quốc gia Supachalasai (Bangkok, Thái Lan) đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để phục vụ các nội dung của điền kinh, được xem là "môn thể thao nữ hoàng" tại SEA Games 33.