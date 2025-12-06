Đánh bại Singapore với tỷ số 3-1, Timor Leste tạo “địa chấn" tại SEA Games 33

Bất ngờ lớn nhất từ đầu giải đã xảy ra ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 33 khi U22 Timor Leste, sau thất bại nặng nề ở trận ra quân, đã ngược dòng đánh bại U22 Singapore với tỷ số 3-1.

Trong hiệp 1, U22 Singapore mở tỷ số trước ở phút 11, nhưng U22 Timor Leste nhanh chóng đáp trả bằng 3 bàn thắng ở các phút 19, 42 và 45+1. Tỷ số này được U22 Timor Leste bảo toàn cho tới khi kết thúc trận đấu.

Chiến thắng không tưởng của Timor Leste đã tạo ra cục diện có lợi cho U22 Việt Nam. Với việc U22 Singapore (đội nhì bảng A) nhiều khả năng không thể đạt 4 điểm khi còn phải gặp U22 Thái Lan, suất vào bán kết duy nhất dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ trở thành cuộc đua giữa bảng B (U22 Việt Nam) và bảng C.

Theo thể thức, nếu U22 Việt Nam hòa U22 Malaysia vào ngày 11/12 và đứng thứ hai bảng B với 4 điểm, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ loại bỏ được một đối thủ mạnh từ bảng A và chỉ cần so sánh thành tích với đội nhì bảng C để giành vé đi tiếp./.

