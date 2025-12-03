U22 Việt Nam đối đầu U22 Lào: Thầy trò Kim Sang-sik làm gì trước lối chơi phòng ngự "xe buýt 2 tầng"?

Vào lúc 16 giờ ngày 3/12, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ bước vào hành trình "săn Vàng" tại môn Bóng đá Nam SEA Games 33, với trận mở màn bảng B gặp đối thủ U22 Lào trên Sân vận động Rajamangala.

Để chuẩn bị cho trận ra quân, chiều 1/12, ngay sau khi ổn định nơi lưu trú tại Bangkok, Đội tuyển U22 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên.

Do vừa trải qua hành trình di chuyển, buổi tập đầu tiên chủ yếu giúp các cầu thủ làm nóng cơ thể và bước đầu làm quen với điều kiện thời tiết, mặt sân cũng như môi trường tập luyện tại Bangkok.

Trước cuộc đối đầu với U22 Lào ở lượt trận mở màn, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định sự chuẩn bị của U22 Việt Nam không chỉ gói gọn trong vài ngày tập trung trước đó tại Bà Rịa, mà là cả một quá trình dài hơi.

"U22 Việt Nam đã có 3 chuyến tập huấn tại Trung Quốc, tiếp đến là chuyến tập huấn tại Qatar, sau đó vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025, và toàn thắng tại Vòng loại U23 châu Á 2026. Đây là một quá trình chuẩn bị bài bản, xuyên suốt, nhằm giúp đội đạt trạng thái tốt nhất cho SEA Games 33," Phó Chủ tịch Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Đối thủ ở trận mở màn của U22 Việt Nam là một cái tên quen thuộc - U22 Lào. Hồi tháng 11 vừa qua, hai đội tuyển vừa có màn chạm trán trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2027, với chiến thắng "nhọc nhằn" 2-0 của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nhờ các pha lập công của Xuân Son (trên chấm 11m) và Tuấn Hải (ở phút bù giờ cuối cùng).

Lào (áo đỏ) từng gây nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam ở Giải U23 Đông Nam Á 2025. (Ảnh: aseanutdfc)

Trận đấu vừa qua cũng có thể coi là màn "tổng duyệt" của U22 Lào khi những cầu thủ chủ chốt như tiền vệ Damoth Thongkhamsavath (đang chơi cho Đông Á Thanh Hóa), hậu vệ Phoutthavong Sangvilay (Pathum United - Thái Lan) hay tiền đạo Peter Phanthavong (Ezra)... sẽ tiếp tục là nòng cốt trong đội hình được huấn luyện viên Ha Hyeok-jun triệu tập để thi đấu tại SEA Games 33.

Với bộ khung và lối chơi quen thuộc, Lào nhiều khả năng sẽ tiếp tục chủ động phòng ngự số đông - chiến thuật thường xuyên gây khó khăn cho các chân sút của tuyển Việt Nam trong nhiệm vụ tìm phương án tiếp cận khung thành.

Dù huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh trước trận rằng đây là trận đấu U22 Việt Nam cần ghi nhiều bàn thắng nhằm tạo lợi thế ngay từ đầu, người hâm mộ vẫn chưa thể yên tâm về phong độ ghi bàn của những chân sút U22 Việt Nam.

Khả năng ghi bàn của các tiền đạo U22 Việt Nam còn khá hạn chế. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ở vòng loại U23 châu Á 2026, chỉ Ngọc Mỹ và Thanh Nhàn là những tiền đạo ghi bàn. Xa hơn ở Giải U23 Đông Nam Á 2025, Đình Bắc và... Hiểu Minh - một trung vệ - là những cầu thủ ghi bàn tốt nhất của đội (cùng 2 bàn).

"Đội hình U22 Việt Nam thiếu một mẫu tiền đạo mục tiêu, điều này bộc lộ càng rõ khi khả năng dứt điểm của các chân sút còn hạn chế," huấn luyện viên Đặng Phương Nam nhận định.

Trong trường hợp thiếu một "sát thủ" trên hàng công, huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải tìm phương án tạo ra "mưa bàn thắng" từ những phương án khác, như trận đấu với chính đối thủ Lào mà U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 nhờ cú đúp của trung vệ Hiểu Minh.

Dù còn những hạn chế trong khâu ghi bàn và đối mặt thử thách từ hàng phòng ngự số đông của Lào, U22 Việt Nam với chất lượng đội hình vượt trội được đánh giá là đủ khả năng giành chiến thắng tưng bừng ở ngày ra quân. Nếu tìm được bàn khai thông thế bế tắc từ sớm, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có thuận lợi để đặt mục tiêu thắng đậm, qua đó cạnh tranh hiệu số với U22 Malaysia cho ngôi đầu bảng./.

Lịch thi đấu của Đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

