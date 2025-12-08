Malaysia kêu gọi Thái Lan và Campuchia tuân thủ cam kết ngừng bắn

Malaysia ngày 8/12 đã kêu gọi Thái Lan và Campuchia thực hiện ngay các bước để xoa dịu tình hình và tránh bất kỳ sự cố nào có thể làm suy yếu các nỗ lực hòa bình đã đạt được trước đây.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Malaysia khẳng định hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực vẫn là ưu tiên hàng đầu của Kuala Lumpur.

Malaysia quan ngại trước những diễn biến mới nhất ở khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia, đồng thời nhấn mạnh tới các cam kết của cả hai nước thông qua thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7.

Malaysia kêu gọi tất cả các bên tham khảo và tuân thủ Điều 7 của thỏa thuận ngừng bắn, trong đó nêu rõ: “Trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang, dù cố ý hay vô ý, cả hai bên phải nhanh chóng tham vấn ở cấp địa phương thông qua các cơ chế song phương hiện có để ngăn chặn tình hình leo thang dọc biên giới."

Malaysia cho rằng thông qua đối thoại liên tục, các biện pháp ngoại giao mang tính xây dựng và tôn trọng các cơ chế song phương hiện có, hòa bình và ổn định có thể được duy trì vì lợi ích chung của khu vực.

Cùng ngày, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng lên tiếng bày tỏ vô cùng quan ngại trước thông tin về xung đột vũ trang giữa Campuchia và Thái Lan dọc biên giới chung.

Ông cảnh báo giao tranh tái diễn có nguy cơ làm tan vỡ những nỗ lực thận trọng đã được thực hiện để ổn định quan hệ giữa hai nước láng giềng, đồng thời kêu gọi cả hai bên kiềm chế tối đa, duy trì các kênh liên lạc cởi mở và tận dụng tối đa các cơ chế hiện có.

Thủ tướng Anwar khẳng định Malaysia sẵn sàng hỗ trợ các biện pháp có thể góp phần khôi phục hòa bình và ngăn chặn các sự cố tiếp theo.

Ông nêu rõ: “Ưu tiên trước mắt là chấm dứt giao tranh, bảo vệ thường dân và quay trở lại con đường ngoại giao được hỗ trợ bởi luật pháp quốc tế và tinh thần láng giềng ASEAN."

Trước đó, rạng sáng 8/12, giao tranh tái diễn tại khu vực tranh chấp ở biên giới Thái Lan-Campuchia làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Giao tranh bùng phát khoảng 5h, kéo dài hơn một giờ đồng hồ và hai bên cáo buộc lẫn nhau nổ súng trước.

Quân đội Hoàng gia Thái Lan xác nhận các thương vong nói trên của bên Thái Lan. Có thông tin nói rằng số người bị thương hiện đã tăng lên 7 người.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Campuchia thông báo địa điểm xảy ra vụ việc là khu An Seh, khu vực đền Ta Moan Thom, đền Preah Vihear và khu vực Chomkar Chek.

Diễn biến căng thẳng tại biên giới đã buộc Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul điều chỉnh lịch trình công tác trong sáng 8/12, hủy chuyến khảo sát thực địa khu vực tranh chấp biên giới với Campuchia để triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp nhằm đánh giá và xử lý tình hình biên giới./.

