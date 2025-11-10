Thủ tướng Thái Lan ra lệnh đình chỉ tuyên bố hòa bình với Campuchia

Ngày 10/11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ra lệnh đình chỉ ngay lập tức Tuyên bố hòa bình Thái Lan-Campuchia mà hai nước mới đạt được cuối tháng trước.

Yêu cầu được đưa ra ngay sau khi xảy ra vụ nổ mìn mới ở tỉnh Si Sa Ket khiến binh sỹ Thái Lan bị thương.

Phát biểu tại trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Thủ tướng Anutin cho biết ông đã được thông báo về vụ việc tại Quân khu 2 và chỉ đạo Bộ Quốc phòng cũng như Bộ Ngoại giao hành động vì lợi ích quốc gia của Thái Lan, đồng thời tạm ngừng thỏa thuận với Campuchia cho đến khi sự việc được làm rõ.

Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ Thái Lan cũng tuyên bố ông hoàn toàn ủng hộ lập trường của quân đội nước này.

Theo người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat, nước này coi vụ việc mới nhất là trở ngại cho nỗ lực giảm căng thẳng giữa hai bên và việc trả tự do cho 18 binh sỹ Campuchia sẽ bị đình lại.

Trước đó, hai bên dự kiến thực hiện kế hoạch này vào ngày 12/11.

Ông Siripong khẳng định Thái Lan vẫn hướng đến mục tiêu khôi phục tình hình ở biên giới 2 nước càng sớm càng tốt và Thái Lan sẽ thông báo cho các quan sát viên quốc tế về vụ nổ mìn mới nhất theo đúng quy định./.

