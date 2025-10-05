Thế giới

ASEAN

Họp biên giới Thái Lan-Campuchia có thể bị hoãn tới giữa tháng 10

Bangkok cho hay cuộc họp của Ủy ban Biên giới Khu vực Thái Lan-Campuchia có thể lùi đến giữa tháng 10 do hai bên chưa thống nhất đề xuất về giải trừ quân bị và xử lý bom mìn tại khu vực từng đối đầu.

Trạm kiểm soát biên giới Ban Pakkad ở quận Khlong Yai, tỉnh Chanthaburi, Thái Lan, ngày 16/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trạm kiểm soát biên giới Ban Pakkad ở quận Khlong Yai, tỉnh Chanthaburi, Thái Lan, ngày 16/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung tướng Weerayut Raksilp-Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan-ngày 4/10 cho biết cuộc họp của Ủy ban Biên giới Khu vực Thái Lan-Campuchia (RBC) có thể sẽ bị hoãn lại đến giữa tháng 10 do cả hai bên vẫn đang tiếp tục trao đổi các đề xuất thông qua các ban thư ký.

Theo Tướng Weerayut, phía Thái Lan đã đệ trình các đề xuất ban đầu, bao gồm việc rút quân và rà phá bom mìn tại các khu vực mà binh sỹ hai nước đã đối đầu.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những đề xuất sơ bộ và Campuchia vẫn chưa phản hồi.

Trong khi đó, mặc dù các đề xuất của Phnom Penh chưa được trình bày chính thức, ông Weerayut cho biết Bangkok đã chuẩn bị lập trường dựa trên kết quả của cuộc họp Ủy ban Biên giới Chung (GBC) gần đây, nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa các thỏa thuận vào thực tiễn, đặc biệt là về rà phá bom mìn và giải trừ quân bị./.

