Campuchia: Cuộc họp với Ủy ban Biên giới chung với Thái Lan đạt kết quả tích cực

Thông tấn xã Campuchia (AKP) đưa tin cuộc họp đặc biệt đầu tiên Ủy ban Biên giới chung (GBC) Campuchia-Thái Lan diễn ra sáng 10/9 tại tỉnh Koh Kong đã kết thúc với những kết quả tích cực, vạch ra các bước đi thiết thực cần thiết để thực hiện đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận ngừng bắn.

Phát biểu họp báo sau cuộc họp, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha cho biết hai bên đã nhất trí cần cấp thiết giảm leo thang căng thẳng thông qua việc di dời các vũ khí hủy diệt và hạng nặng trở về các cơ sở quân sự thông thường của mỗi bên.

Để đạt được các mục tiêu trên, hai bên sẽ họp trong vòng 3 tuần để xây dựng một kế hoạch hành động chi tiết, thiết thực và từng bước.

Kế hoạch này sẽ được thực hiện dưới sự giám sát và thẩm tra của Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT), với Điều khoản tham chiếu (TOR) về việc thành lập nhóm đã được thống nhất về nguyên tắc và đang chờ chính phủ hai nước phê duyệt.

Trong khi đó, cơ chế Nhóm quan sát viên lâm thời (IOT) sẽ vẫn được duy trì để đảm bảo việc thực hiện lệnh ngừng bắn hiệu quả.

Theo Phó Thủ tướng Tea Seiha, hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên lạc thường xuyên giữa các quân khu và các đơn vị biên giới của hai nước, với cam kết chắc chắn giải quyết các vấn đề một cách hòa bình và ngăn ngừa xung đột.

Hai bên cũng nhất trí cần kiềm chế lan truyền thông tin sai lệch, tin giả, cáo buộc và những lời lẽ gây tổn hại để giảm bớt căng thẳng, giảm bớt tâm lý tiêu cực của công chúng và thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho đối thoại hòa bình.

Về vấn đề rà phá bom mìn vì mục đích nhân đạo, hai bên đã nhất trí trong vòng một tuần sẽ thành lập Lực lượng Đặc nhiệm điều phối chung, do Ban Thư ký GBC dẫn dắt, cùng với sự tham gia của Trung tâm Hành động bom mìn Campuchia (CMAC) và Trung tâm Hành động bom mìn Thái Lan (TMAC), để xác định và thống nhất các lĩnh vực ưu tiên và phối hợp lập kế hoạch và triển khai các hoạt động rà phá bom mìn.

Về quản lý biên giới, hai bên công nhận Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC) là cơ chế chủ chốt để giải quyết các vấn đề khảo sát và phân định biên giới chung, đồng thời nhất trí giải quyết mọi vụ việc dọc biên giới nhằm cải thiện đời sống của người dân hai nước.

Cuộc họp đặc biệt GBC lần thứ 2 dự kiến sẽ được tổ chức tại Thái Lan trong vòng 30 ngày tới./.

