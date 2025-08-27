Campuchia-Thái Lan duy trì liên lạc, tránh xung đột biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 27/8, Bộ Quốc phòng Campuchia tuyên bố, tại cuộc gặp bất thường Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) vừa kết thúc, nước này và Thái Lan đã nhất trí duy trì liên lạc thường xuyên giữa các quân khu và đơn vị trên tuyến biên giới hai nước, cam kết nỗ lực giải quyết mọi vấn đề bằng biện pháp hòa bình, tránh xảy ra xung đột.



Bộ trên thông báo tại phiên họp bất thường RBC sáng 27/8, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa quan hệ ở tất cả các cấp nhằm xây dựng lòng tin và thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp.

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhấn mạnh những diễn biến tích cực và tiến triển đạt được trong thời gian qua, hướng tới thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực và khôi phục lại trạng thái bình thường.



Hội nghị bất thường RBC giữa Quân khu 4 (Campuchia) và Quân khu 2 (Thái Lan) do Thái Lan đăng cai tổ chức sáng 27/8, bắt đầu vào lúc 11h00 và kết thúc sau gần một giờ làm việc.

Đại tướng Pao Heng, Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu phái đoàn Campuchia tham dự hội nghị; trong khi phía Thái Lan do Tư lệnh Quân khu 2, Đại tướng Boonsin Patklang, dẫn đầu./.

Thái Lan và Campuchia nhất trí họp Ủy ban Biên giới Khu vực Cuộc họp Ủy ban Biên giới Khu vực Thái Lan và Campuchia dự kiến diễn ra trong bối cảnh đoàn quan sát viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang chuẩn bị tới quan sát tình hình biên giới hai nước.