Campuchia và Thái Lan tái khẳng định cam kết thực thi lệnh ngừng bắn

Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 22/8 cho biết chỉ huy các quân khu của Campuchia và Thái Lan đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thực thi lệnh ngừng bắn mà hai nước mới đạt được./.