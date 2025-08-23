Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Campuchia và Thái Lan tái khẳng định cam kết thực thi lệnh ngừng bắn

Bộ Quốc phòng Campuchia  cho biết chỉ huy các quân khu của Campuchia và Thái Lan đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thực thi lệnh ngừng bắn mà hai nước mới đạt được.

Theo dõi VietnamPlus

Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 22/8 cho biết chỉ huy các quân khu của Campuchia và Thái Lan đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thực thi lệnh ngừng bắn mà hai nước mới đạt được./.

(TTXVN/Vietnam+)
#căng thẳng tại biên giới Campuchia-Thái Lan #Bộ Quốc phòng Campuchia Campuchia Thái Lan