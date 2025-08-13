Thế giới

Thái Lan và Campuchia nhất trí họp Ủy ban Biên giới Khu vực

Cuộc họp Ủy ban Biên giới Khu vực Thái Lan và Campuchia dự kiến diễn ra trong bối cảnh đoàn quan sát viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang chuẩn bị tới quan sát tình hình biên giới hai nước.

Đỗ Sinh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha (trái) và Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit trao đổi thỏa thuận ngừng bắn tại phiên họp bất thường của Ủy ban biên giới chung hai nước tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 7/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Lực lượng Đặc nhiệm (STF) của Thái Lan cho biết sẽ tổ chức một loạt cuộc họp của Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) với Campuchia trong tháng này để thảo luận các vấn đề biên giới đang diễn ra, bao gồm cả hoạt động rà phá bom mìn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh một phái đoàn quan sát viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang chuẩn bị tới quan sát tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia, và một quan chức cấp cao của Thái Lan tiết lộ rằng việc tăng cường quân gần đây của Campuchia được coi là “trong phạm vi chấp nhận được.”

Phát biểu tại Tòa nhà Chính phủ, Chuẩn Đô đốc Surasant Kongsiri, người phát ngôn của STF Thái Lan-Campuchia, tuyên bố rằng tình hình biên giới vẫn ổn định.

Ông Surasant cũng tiết lộ rằng một nhóm tùy viên quốc phòng ASEAN, do Tùy viên quốc phòng Malaysia tại Thái Lan dẫn đầu, dự kiến sẽ đến thăm tỉnh Ubon Ratchathani và khu vực Quân khu 2 vào ngày 14/8.

Mục đích của chuyến thăm là để quan sát tình hình và đánh giá tác động đối với cộng đồng địa phương.

Dự kiến nhóm quan sát viên sẽ trình bày những phát hiện của mình vào ngày 15/8 và thảo luận về các kế hoạch trong tương lai.

Chuẩn Đô đốc Surasant nêu mối quan ngại của Chính phủ Thái Lan về sự tồn tại của một số lượng lớn mìn dọc biên giới, đồng thời cho biết Bộ Ngoại giao Thái Lan hiện đang làm việc với Trung tâm Hành động Bom mìn Khu vực ASEAN (ARMAC), với giám đốc là người Campuchia, để thúc đẩy cam kết chân thành hơn đối với nhiệm vụ này.

Thái Lan hy vọng ARMAC sẽ hợp tác với Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia (TMAC) của Thái Lan để rà phá càng nhiều bom mìn càng tốt và khôi phục an toàn cho các khu vực bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)
