Campuchia khẳng định binh sỹ Thái Lan bị thương do mìn từ chiến trường cũ

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 10/11, tờ Khmer Times dẫn nguồn tin quân sự Campuchia cho biết một số binh sỹ Thái Lan đã bị thương do trúng mìn từ thời nội chiến tại khu vực Veal Entry dọc biên giới Campuchia-Thái Lan.

Nguồn tin cho biết các binh sỹ Thái Lan đã tiến vào khu vực chiến trường cũ từ thời nội chiến Campuchia ở tỉnh Preah Vihear, khu vực vẫn còn nhiều mìn chưa nổ và chưa được rà phá.

Sau vụ việc, tình hình tại khu vực này đã trở lại bình thường vào buổi tối sau khi các đơn vị quân đội hai bên thiết lập được liên lạc và dần rút lực lượng khỏi khu vực lân cận.

Trước đó, phía Thái Lan cho biết 2 binh sỹ thuộc Quân khu 2 của nước này đã bị thương khi tuần tra dọc khu vực biên giới.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Bangkok cho biết Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng ngày 10/11 đã ra lệnh đình chỉ ngay lập tức Tuyên bố hòa bình Thái Lan-Campuchia mà hai nước mới đạt được cuối tháng trước.

Yêu cầu này được đưa ra ngay sau khi xảy ra vụ nổ mìn mới ở tỉnh Si Sa Ket khiến binh sỹ Thái Lan bị thương./.

Thủ tướng Thái Lan ra lệnh đình chỉ tuyên bố hòa bình với Campuchia Thủ tướng Anutin chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao hành động vì lợi ích quốc gia của Thái Lan, đồng thời tạm ngừng thỏa thuận với Campuchia cho đến khi điều tra rõ vụ nổ mìn ở Si Sa Ket.