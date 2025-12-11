ASEAN-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác kết nối giai đoạn 2026-2035

Ngày 10/12, Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kết nối ASEAN lần thứ 13 tại Seoul, với sự tham dự của các quan chức cấp cao và chuyên gia nhằm rà soát Kế hoạch Chiến lược Kết nối ASEAN (ACSP) 2026-2035 vừa được thông qua, đồng thời thảo luận định hướng hợp tác ASEAN – Hàn Quốc trong giai đoạn mới.



Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Tổng Thư ký Trung tâm Kim Jae Shin nhấn mạnh ý nghĩa của diễn đàn trong bối cảnh quan hệ ASEAN-Hàn Quốc đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Ông cho biết ASEAN vừa thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng ACSP 2026-2035, thể hiện quyết tâm thúc đẩy kết nối dài hạn, bền vững và lấy người dân làm trung tâm.

Theo ông Kim, ACSP kêu gọi các cách tiếp cận sáng tạo, thích ứng với thay đổi nhanh trong khu vực, nhất là trong kinh tế số. Riêng thương mại số được dự báo mang lại hơn 100 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2030, qua đó cho thấy quy mô chuyển đổi đang diễn ra mạnh mẽ.



Phát biểu chúc mừng, Đại sứ Thái Lan Tanee Sangrat khẳng định kết nối hạ tầng vẫn là nền tảng của hội nhập ASEAN, góp phần tăng cường chuỗi cung ứng và tạo động lực cho thương mại - đầu tư.

Ông nêu bật các dự án đường sắt hai làn kết nối Thái Lan với các nước Mekong, kế hoạch đường sắt cao tốc với Lào, dự án liên kết 3 sân bay trong Hành lang kinh tế phía Đông và việc khánh thành cây cầu Mekong thứ 5 giữa Thái Lan và Lào.

Ông cũng cho rằng kết nối hàng hải có vai trò không kém quan trọng, khi Thái Lan đang mở rộng cảng Laem Chabang, hiện đại hóa cảng Bangkok và nghiên cứu dự án xây cầu cạn nối biển Andaman với Vịnh Thái Lan.



Đại sứ nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về “kết nối mềm” như điều phối quy định, an ninh mạng, chuẩn số và thủ tục thông suốt, đồng thời đánh giá Hàn Quốc có thế mạnh công nghệ để hỗ trợ ASEAN thu hẹp khoảng cách hạ tầng số.



Diễn đàn gồm 3 phiên thảo luận về hợp tác với các đối tác Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, củng cố chuỗi cung ứng và chuyển đổi kép số hóa – bền vững.

Các diễn giả trao đổi về cải cách thể chế, dịch chuyển lao động, hội nhập tài chính, hành động khí hậu và phát triển đô thị bền vững.



Ông Kim cho biết diễn đàn là dịp xác định ưu tiên triển khai cho thập kỷ tới và mở ra hướng hợp tác mới nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN kiên cường và lấy người dân làm trung tâm./.

Hàn Quốc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN Tổng thống Hàn Quốc sẽ trình bày các sáng kiến nhằm tăng cường hợp tác với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khi tham dự hội nghị cấp cao thường niên ASEAN ngày 27/10 tại Kuala Lumpur.