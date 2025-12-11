Singapore và Trung Quốc thắt chặt hợp tác quốc phòng

Thế giới

Cuộc huấn luyện chung Exercise Cooperation được khởi xướng vào năm 2009 nhấn mạnh mối quan hệ quốc phòng lâu dài, nồng ấm và hữu nghị, đồng thời tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Binh sỹ Singapore trong một buổi tập trận. (Nguồn: hawaiiarmyweekly.com)
Quân đội Singapore và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tiến hành cuộc huấn luyện chung Exercise Cooperation lần thứ bảy tại Singapore từ ngày 10-17/12.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, cuộc huấn luyện năm nay tập trung vào các hoạt động chống khủng bố ở đô thị, với sự tham gia của 90 quân nhân thuộc Sư đoàn 3 Singapore và Tiểu đoàn Biệt kích 1 của Lực lượng Vũ trang Singapore, cũng như 90 quân nhân thuộc Tập đoàn quân 74 của Quân khu phía Nam Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Cuộc huấn luyện sẽ bao gồm một bài diễn tập huấn luyện thực địa cấp tiểu đoàn, được tiến hành lần đầu tiên tại SAFTI City.

Đây là cơ sở huấn luyện đô thị cao tầng đầu tiên của Singapore, được trang bị các thiết bị thông minh để cung cấp phản hồi thời gian thực nhằm hỗ trợ huấn luyện cho nhiều loại hình hoạt động, bao gồm cả chống khủng bố.

Các quân nhân cũng sẽ tham gia các cuộc diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật bằng vũ khí nhỏ, sử dụng máy bay không người lái cho hoạt động trinh sát, tuần tra cơ bản và các hoạt động gắn kết.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tham mưu trưởng Sư đoàn 3 Singapore, Đại tá Yow Thiam Poh cho biết Exercise Cooperation giúp xây dựng lòng tin lẫn nhau giữa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Quân đội Singapore, đồng thời cho phép người dân hai bên tăng cường mối quan hệ và xây dựng tình đoàn kết.

Tư lệnh Lữ đoàn, Tập đoàn quân 74, Đại tá Chen Wenyan, người đồng chủ trì buổi lễ, cũng nhấn mạnh đây là cơ hội để các quân nhân trau dồi kỹ năng và nâng cao năng lực tác chiến, xây dựng sự đồng thuận.

Được khởi xướng vào năm 2009, Exercise Cooperation nhấn mạnh mối quan hệ quốc phòng lâu dài, nồng ấm và hữu nghị giữa Singapore và Trung Quốc, đồng thời tăng cường mối quan hệ nhân dân hai nước./.

