Thái Lan bắt đầu khôi phục quyền kiểm soát tại tỉnh biên giới Sa Kaeo

Theo Sputnik/Tân Hoa xã, quân đội Thái Lan ngày 8/12 tuyên bố đã bắt đầu khôi phục quyền kiểm soát tại tỉnh biên giới Sa Kaeo trong bối cảnh căng thẳng với Campuchia tiếp tục leo thang.

Theo thông báo của Quân khu 1, lực lượng tác chiến Burapha đã được triển khai nhằm “khôi phục quyền kiểm soát của Thái Lan tại tỉnh Sa Kaeo" sau khi phía Campuchia “tiếp tục điều quân cùng vũ khí hạng nặng tới các vị trí."

Trang Khaosod dẫn thông cáo cho hay Bangkok đang theo dõi sát diễn biến trên thực địa.

Thông báo cho biết thêm phía Phnom Penh “liên tục điều chuyển binh lính, khí tài và vũ khí hạng nặng” tới khu vực biên giới, trong khi lực lượng Thái Lan duy trì giám sát và triển khai các biện pháp ứng phó cần thiết.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra ngày 8/12 thông báo 4 dân thường nước này đã thiệt mạng trong xung đột xảy ra tại khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan.

Ông Pheaktra nêu cụ thể: “3 dân thường thiệt mạng tại tỉnh Oddar Meanchey và 1 người thiệt mạng tại tỉnh Preah Vihear."

Cùng ngày, Malaysia đã kêu gọi Thái Lan và Campuchia thực hiện ngay các bước để xoa dịu tình hình và tránh bất kỳ sự cố nào có thể làm suy yếu các nỗ lực hòa bình đã đạt được trước đây.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Malaysia khẳng định hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực vẫn là ưu tiên hàng đầu của Kuala Lumpur.

Malaysia quan ngại trước những diễn biến mới nhất ở khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia, đồng thời nhấn mạnh tới các cam kết của cả hai nước thông qua Thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7.

Malaysia kêu gọi tất cả các bên tham khảo và tuân thủ Điều 7 của Thỏa thuận ngừng bắn, trong đó nêu rõ: “Trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang, dù cố ý hay vô ý, cả hai bên phải nhanh chóng tham vấn ở cấp địa phương thông qua các cơ chế song phương hiện có để ngăn chặn tình hình leo thang dọc biên giới."

Malaysia cho rằng thông qua đối thoại liên tục, các biện pháp ngoại giao mang tính xây dựng và tôn trọng các cơ chế song phương hiện có, hòa bình và ổn định có thể được duy trì vì lợi ích chung của khu vực.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng lên tiếng bày tỏ vô cùng quan ngại trước thông tin về xung đột vũ trang giữa Campuchia và Thái Lan dọc biên giới chung.

Ông cảnh báo giao tranh tái diễn có nguy cơ làm tan vỡ những nỗ lực thận trọng đã được thực hiện để ổn định quan hệ giữa hai nước láng giềng, đồng thời kêu gọi cả hai bên kiềm chế tối đa, duy trì các kênh liên lạc cởi mở và tận dụng tối đa các cơ chế hiện có.

Thủ tướng Anwar khẳng định Malaysia sẵn sàng hỗ trợ các biện pháp có thể góp phần khôi phục hòa bình và ngăn chặn các sự cố tiếp theo.

Ông nêu rõ: “Ưu tiên trước mắt là chấm dứt giao tranh, bảo vệ thường dân và quay trở lại con đường ngoại giao được hỗ trợ bởi luật pháp quốc tế và tinh thần láng giềng ASEAN"./.

Thương vong sau vụ nổ súng ở biên giới Thái Lan-Campuchia Giao tranh bùng phát tại khu vực tranh chấp ở biên giới Thái Lan-Campuchia vào khoảng 5h ngày 8/12, kéo dài hơn một giờ đồng hồ và hai bên cáo buộc lẫn nhau nổ súng trước.