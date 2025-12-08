Campuchia cảnh báo Thái Lan không vượt “lằn ranh đỏ” tại biên giới

Sáng 8/12, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen cho biết nước này đã xác định “lằn ranh đỏ” trong việc đáp trả các vụ đụng độ với Thái Lan tại khu vực biên giới, đồng thời yêu cầu các chỉ huy quán triệt để sỹ quan, binh sỹ nắm rõ và tuân thủ.



Theo truyền thông sở tại, tuyên bố trên được đưa ra sau hai ngày liên tiếp xảy ra các vụ tấn công từ phía quân đội Thái Lan. Ngày 7/12, phía Thái Lan nổ súng tại khu vực Prorlean Thmar thuộc huyện Choam Ksan, tỉnh Preah Vihear.

Đến sáng 8/12, khoảng 5h04, lực lượng Thái Lan tiếp tục bắn vào vị trí của Campuchia tại An Seh, tỉnh Preah Vihear, sau đó bắn nhiều đạn cối về phía đền Ta Moan Thom, khu vực đền Preah Vihear tại điểm 5 Makara và khu vực Chomkar Chek.



Trong thông điệp đăng trên Facebook cá nhân, ông Hun Sen kêu gọi lực lượng tiền tuyến “kiên nhẫn”, cho biết phía Thái Lan “sử dụng nhiều loại vũ khí nhằm lôi kéo Campuchia đáp trả để phá hoại lệnh ngừng bắn và tuyên bố chung về hòa bình Campuchia - Thái Lan.”

Ông nhấn mạnh “lằn ranh đỏ cần đáp trả đã được xác định” và yêu cầu chỉ huy các cấp tiếp tục giáo dục bộ đội hiểu rõ giới hạn này.



Chủ tịch Thượng viện Campuchia cũng chỉ đạo chính quyền địa phương hỗ trợ người dân sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm. Ông thông báo hủy toàn bộ chương trình công tác để cùng Thủ tướng trực tiếp chỉ huy lực lượng vũ trang ứng phó tình hình, đồng thời bày tỏ mong người dân và khách quốc tế thông cảm.

Ngoài ra, ông Hun Sen kêu gọi các vận động viên Campuchia đang tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan tiếp tục thi đấu bình thường./.

