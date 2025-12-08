SEA Games 33: Thông điệp về sức mạnh nội lực trước những ranh giới mong manh

Ca khúc chính thức của SEA Games 33 mang tên “1%” đã tung bản MV trong không khí nóng lên từng ngày trước thềm lễ khai mạc sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ là một bản nhạc cổ vũ đơn thuần, “1%” được xem như linh hồn tinh thần của SEA Games năm nay - một thông điệp sâu sắc về nghị lực và niềm tin khi con người đứng trước ranh giới mỏng manh giữa tiếp tục tiến lên hay bỏ cuộc.



SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9-20/12 tại Bangkok và Chonburi (Thái Lan). Ca khúc “1%” do F.HERO - rapper Thái Lan nổi tiếng với nhiều dự án vươn tầm quốc tế - sáng tác.

Trong lời giới thiệu, F.HERO giải thích lý do chọn con số nhỏ bé ấy làm trọng tâm: “Dù bạn chỉ còn 1% năng lượng, nhưng nếu trái tim vẫn muốn chiến đấu, thì 1% ấy có thể biến thành 100%.”

Thông điệp ngắn gọn, nhưng đủ sức trở thành khẩu hiệu tinh thần của đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.



Linh hồn của bài hát được truyền tải qua giọng hát cảm xúc đặc trưng của Violette Wautier - nữ nghệ sỹ ghi dấu tại cả thị trường Thái Lan lẫn quốc tế. Violette thể hiện ca khúc bằng hai ngôn ngữ: tiếng Thái và tiếng Anh, biến “1%” thành một bản nhạc dễ tiếp cận, giàu tính kết nối trong một sự kiện đa quốc gia.

Trong khi đó, rapper TWOPEE góp phần vào nhịp điệu thôi thúc, tạo nên sự bứt phá cảm xúc ở cao trào bài hát - như hơi thở gấp gáp trước khoảnh khắc bùng nổ của một vận động viên khi về đích.



Điểm đặc sắc nhất của ca khúc nằm ở ý niệm “1% cơ hội”: chỉ cần không rơi xuống con số 0, người ta vẫn còn lý do để đứng dậy, bước tiếp và nỗ lực đến tận cùng. Trong thể thao, nơi chiến thắng và thất bại đôi khi chỉ phân định bằng tích tắc, “1%” mang sức nặng tâm lý lớn hơn nhiều so với con số nhỏ bé mà nó biểu tượng.



MV “1%” được ghi hình tại sân vận động Rajamangala - nơi chuẩn bị diễn ra lễ khai mạc SEA Games 33. Không gian rộng lớn, ánh sáng sân đấu và sự xuất hiện của các vận động viên Thái Lan tạo nên năng lượng mạnh mẽ, tôn vinh tinh thần chiến đấu của nước chủ nhà. MV vì vậy không chỉ quảng bá một ca khúc, mà còn là lời hiệu triệu gửi đến khu vực: Thái Lan đã sẵn sàng.



Cùng với MV "1%", chiến dịch “Sawasdee SEA Games” cũng được thúc đẩy mạnh mẽ với sự tham gia của loạt nghệ sỹ T-Pop đình đám như PROXIE, LYKN, BamBam hay Jeff Satur. Sự góp mặt của dàn sao trẻ làm tăng độ lan tỏa của bài hát, đồng thời tạo bầu không khí cổ vũ rộn ràng trước thềm đại hội./.

SEA Games 33: Lễ khai mạc hứa hẹn tạo ra điều “chưa từng có” Về thông điệp mà Thái Lan hy vọng gửi đến ASEAN thông qua lễ khai mạc, Bộ trưởng Atthakorn cho biết lễ khai mạc sẽ thể hiện sự hạnh phúc, sẵn sàng và vai trò địa lý trung tâm của Thái Lan.