Singapore: Mở rộng điều tra rửa tiền liên quan trùm lừa đảo của Prince Group

Cảnh sát Singapore đã ban hành 121 lệnh cấm chuyển nhượng tài sản đối với các xe đăng ký, dưới tên công ty cho thuê xe SRS Auto (Singapore), trong bối cảnh cuộc điều tra đa cơ quan về nghi án công ty này giúp Chen Zhi (Trần Chí) rửa tiền thông qua hoạt động cho thuê xe được mở rộng. Lệnh này ngăn chặn việc bán hoặc chuyển nhượng các phương tiện thuộc sở hữu doanh nghiệp cho thuê xe nói trên.



Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, cuộc điều tra này bắt đầu từ năm 2024, sau khi cảnh sát nhận được báo cáo tài chính tình nghi từ Văn phòng báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) liên quan đến doanh nhân người Campuchia 38 tuổi, Chen Zhi (Trần Chí), Chủ tịch tập đoàn Prince Group (còn gọi là Tập đoàn Thái tử).

Chen Zhi sau đó bị Mỹ truy tố ngày 14/10 với cáo buộc lừa đảo qua mạng viễn thông, âm mưu rửa tiền và điều hành các “khu tổ hợp lừa đảo lao động cưỡng bức” tại Campuchia.



Tại Singapore, cuộc điều tra có sự tham gia của cảnh sát và các cơ quan thuộc Mạng lưới điều phối - Hợp tác phòng chống rửa tiền (AMLCN), gồm Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) và các cơ quan tình báo. Giới chức Singapore đang xem xét hàng loạt hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Singapore của Trần Chí, trong đó có lĩnh vực ôtô và những cá nhân từng hợp tác với ông.



Trước đó, tạp chí The Straits Times cho biết chính khu thương mại tại 2 Jalan Kilang Barat có liên quan trực tiếp tới 11 công ty Singapore thuộc sở hữu của Chen Zhi và 3 công ty gắn với cố vấn thân cận của người này là Karen Chen.



Ngày 14/10, Mỹ và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt với Prince Group và Chủ tịch Chen Zhi với tội danh âm mưu gian lận và rửa tiền. Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố đây là “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.” Theo đó, nhóm của Chen Zhi điều hành các “trại lao động cưỡng bức” tại ít nhất 10 khu phức hợp ở Campuchia, nơi hàng nghìn lao động di cư bị giam giữ, buộc phải giả danh trên mạng xã hội để lừa nạn nhân chuyển tiền kỹ thuật số.

Nhiều người bị đánh đập, giam giữ sau hàng rào thép gai; một số bị hành hạ “cho đến khi gần chết.” Các công tố viên cho biết Chen khoe rằng mô hình “lừa tình - lừa tiền” này thu về tới 30 triệu USD mỗi ngày.

Tiền lừa đảo được rót vào các công ty bình phong, chi cho du lịch xa hoa, đồng hồ, biệt thự và tác phẩm nghệ thuật. Nếu bị kết án, Chen Zhi có thể lĩnh tới 40 năm tù. Mỹ dự kiến dùng 127.271 bitcoin đã tịch thu để bồi thường cho các nạn nhân, tùy theo phán quyết của tòa./.

Singapore điều tra gần 300 nghi phạm dính líu đến hơn 800 vụ lừa đảo Nhóm đối tượng bao gồm 177 nam và 91 nữ, được cho là liên quan đến hơn 800 vụ lừa đảo, trong đó, người lớn tuổi nhất đang bị điều tra là 78 tuổi.