Thế giới

Châu Á-TBD

Chống lừa đảo trực tuyến: Hàn Quốc điều tra văn phòng của Tập đoàn Thái Tử

Tập đoàn Thái Tử bị tình nghi đã huy động hàng trăm triệu won từ các nhà đầu tư trong nước cho các dự án bất động sản, sau đó chuyển số tiền này cho các công ty liên kết tại Campuchia.

Minh Tâm
Các công dân Hàn Quốc liên quan hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ được bàn giao tại sân bay quốc tế ở thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, tối 17/10/2025. (Ảnh: AKP/TTXVN phát)
Các công dân Hàn Quốc liên quan hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ được bàn giao tại sân bay quốc tế ở thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, tối 17/10/2025. (Ảnh: AKP/TTXVN phát)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 3/11, Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) cho biết đã mở cuộc điều tra đối với một văn phòng trong nước của Prince Group (còn gọi Tập đoàn Thái Tử) có trụ sở tại Campuchia.

Tập đoàn này đang bị tình nghi điều hành một mạng lưới lừa đảo toàn cầu.

NTS bắt đầu điều tra văn phòng đặt tại trung tâm Seoul, sau khi chính phủ tiến hành một đợt rà soát về các công dân Hàn Quốc bị cáo buộc liên quan các vụ lừa đảo trực tuyến do các tổ chức tội phạm thực hiện, trong đó có Prince Group.

Prince Group bị cáo buộc đã thành lập các công ty tư vấn bất động sản ở nước ngoài tại những khu thương mại lớn của Seoul, thuê nhân viên địa phương và ngụy trang những văn phòng này làm điểm liên lạc.

Tập đoàn này bị tình nghi đã huy động được hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu won từ các nhà đầu tư trong nước cho các dự án bất động sản, sau đó chuyển số tiền này cho các công ty liên kết tại Campuchia.

Trả lời báo giới, ông Ahn Deok Soo, một quan chức của NTS, nhấn mạnh cơ quan này không thể xác minh được các nhà đầu tư trong nước thực sự đã mua các bất động sản đó.

Ông Ahn Deok Soo nói thêm rằng Prince Group cũng bị nghi ngờ ngụy trang tiền thu được từ tội phạm lừa đảo dưới dạng đầu tư bất động sản ở nước ngoài.

Hiện tập đoàn còn đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế do liên quan các tội ác như bắt cóc, tra tấn và giết người.

Tháng 10 năm nay, 64 công dân Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia vì cáo buộc lừa đảo trực tuyến đã được hồi hương. Hầu hết trong số họ đang phải đối mặt với các cuộc điều tra hình sự ở Hàn Quốc.

Đợt hồi hương hàng loạt này diễn ra sau vụ việc gây phẫn nộ khi một sinh viên đại học Hàn Quốc ở Campuchia thiệt mạng nghi do bị một đường dây tội phạm tra tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Prince Group #Tập đoàn Thái Tử #Lừa đảo toàn cầu Campuchia Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Lừa đảo Trực tuyến

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ban tổ chức trao giải cho thí sinh giành giải Đặc biệt - giành chiến thắng chung cuộc. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Sinh viên Nhật Bản ngày càng say mê học tiếng Việt

Cuộc thi hùng biện tiếng Việt năm nay có sự tham gia của 18 thí sinh đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông có giảng dạy tiếng Việt như Đại học Ngoại ngữ Kanda, Đại học Osaka...