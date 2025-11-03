Chống lừa đảo trực tuyến: Hàn Quốc điều tra văn phòng của Tập đoàn Thái Tử

Theo hãng tin Yonhap, ngày 3/11, Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) cho biết đã mở cuộc điều tra đối với một văn phòng trong nước của Prince Group (còn gọi Tập đoàn Thái Tử) có trụ sở tại Campuchia.

Tập đoàn này đang bị tình nghi điều hành một mạng lưới lừa đảo toàn cầu.

NTS bắt đầu điều tra văn phòng đặt tại trung tâm Seoul, sau khi chính phủ tiến hành một đợt rà soát về các công dân Hàn Quốc bị cáo buộc liên quan các vụ lừa đảo trực tuyến do các tổ chức tội phạm thực hiện, trong đó có Prince Group.

Prince Group bị cáo buộc đã thành lập các công ty tư vấn bất động sản ở nước ngoài tại những khu thương mại lớn của Seoul, thuê nhân viên địa phương và ngụy trang những văn phòng này làm điểm liên lạc.

Tập đoàn này bị tình nghi đã huy động được hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu won từ các nhà đầu tư trong nước cho các dự án bất động sản, sau đó chuyển số tiền này cho các công ty liên kết tại Campuchia.

Trả lời báo giới, ông Ahn Deok Soo, một quan chức của NTS, nhấn mạnh cơ quan này không thể xác minh được các nhà đầu tư trong nước thực sự đã mua các bất động sản đó.

Ông Ahn Deok Soo nói thêm rằng Prince Group cũng bị nghi ngờ ngụy trang tiền thu được từ tội phạm lừa đảo dưới dạng đầu tư bất động sản ở nước ngoài.

Hiện tập đoàn còn đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế do liên quan các tội ác như bắt cóc, tra tấn và giết người.

Tháng 10 năm nay, 64 công dân Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia vì cáo buộc lừa đảo trực tuyến đã được hồi hương. Hầu hết trong số họ đang phải đối mặt với các cuộc điều tra hình sự ở Hàn Quốc.

Đợt hồi hương hàng loạt này diễn ra sau vụ việc gây phẫn nộ khi một sinh viên đại học Hàn Quốc ở Campuchia thiệt mạng nghi do bị một đường dây tội phạm tra tấn./.

Hàng nghìn công dân Hàn Quốc "mất tích" tại Campuchia Chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, đã có 67.609 người Hàn Quốc đến Campuchia, trong khi chỉ 66.745 người trở về, chênh lệch 864 người.