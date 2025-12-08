Campuchia tố Thái Lan bắn nhiều loạt đạn vào khu vực biên giới

Ngày 8/12, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan liên tiếp nổ súng vào nhiều vị trí dọc biên giới, đánh dấu vụ việc thứ tư chỉ trong vòng 24 giờ.



Theo thông báo, từ 5h04 sáng cùng ngày, quân đội Thái Lan đã bắn vào lực lượng Campuchia tại khu An Seh, tỉnh Preah Vihear, sau đó tiếp tục nổ súng tại khu vực đền Ta Moan Thom, đền Preah Vihear ở điểm 5 Makara và khu vực Chomkar Chek.

Campuchia cho biết các vụ nổ súng diễn ra trong bối cảnh Thái Lan có nhiều hành động bị xem là khiêu khích những ngày gần đây, đặc biệt là vụ tấn công đầu tiên xảy ra chiều 7/12.



Bộ Quốc phòng Campuchia dẫn lại vụ việc chiều 7/12, khi phía Thái Lan nổ súng từ 14h15 đến 14h32 tại khu vực Prorlean Thmar, huyện Choam Ksan, tỉnh Preah Vihear.

Bộ Quốc phòng Campuchia đồng thời bác bỏ “mọi cáo buộc vô căn cứ” từ Bangkok, cho rằng những tuyên bố của Thái Lan nhằm gây hoang mang dư luận và tạo cớ khơi lại căng thẳng quân sự.

Cũng trong tối 7/12, Campuchia ghi nhận hai vụ nổ súng khác: lúc 20h02 tại khu vực O’ Phka Sneh và từ 20h30 đến 20h50 tại Prorlean Thmar – nơi xảy ra vụ việc buổi chiều cùng ngày.



Trong thông cáo phát hành sáng 8/12, Bộ Quốc phòng Campuchia lên án các hành động nói trên, cho rằng Thái Lan đã vi phạm “Tuyên bố chung về Hiệp định Hòa bình Campuchia-Thái Lan” ký ngày 26/10 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN.

Campuchia kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ các hành động vi phạm thỏa thuận, đồng thời yêu cầu Thái Lan chịu trách nhiệm về “hành vi vi phạm trắng trợn.”

Phnom Penh đề nghị Bangkok chấm dứt ngay mọi hành động thù địch, tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn, Tuyên bố chung và các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế.



Campuchia khẳng định tiếp tục tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn và Tuyên bố chung về Hiệp định Hòa bình, kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp luật pháp quốc tế, phản đối việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, hướng tới giải pháp công bằng, bền vững và lâu dài.



Cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen kêu gọi lực lượng Campuchia kiềm chế trước điều ông gọi là hành động gây hấn của quân đội Thái Lan, mà theo ông nhằm tìm cách kích động một phản ứng đáp trả.

Trong bài đăng trên Facebook, ông Hun Sen - nhà lãnh đạo lâu năm và là thân phụ của Thủ tướng đương nhiệm Hun Manet - nêu rõ: “Lằn ranh đỏ cho việc đáp trả đã được xác định. Tôi kêu gọi các chỉ huy ở mọi cấp quán triệt tới toàn thể sĩ quan và binh sỹ”./.

Binh sỹ Thái Lan và Campuchia lại đấu súng tại khu vực biên giới Theo thông báo từ Thái Lan, binh lính Campuchia là bên mở màn cho cuộc đấu súng bằng việc nổ súng vào lực lượng Thái Lan đóng quân tại Huay Tamalia, và phía Thái Lan đã đáp trả.