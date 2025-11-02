Campuchia: 16 người bị bắt trong khi xảy ra tranh chấp biên giới với Thái Lan

Trang tin rfi.fr/km ngày 1/11 dẫn báo cáo của Liên đoàn Thúc đẩy và Bảo vệ nhân quyền Campuchia (LICADHO) cho biết trong quãng thời gian leo thang tranh chấp biên giới Campuchia-Thái Lan, có 16 nhà báo và người dùng mạng xã hội đã bị bắt giữ.



Trong báo cáo được công bố vào ngày 31/10, LICADHO cho biết có ít nhất 4 nhà báo đã bị bắt vì đưa tin liên quan cuộc xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan.

Trong số này, một nhà báo đã được trả tự do sau khi ký cam kết với chính quyền, trong khi 3 người khác bị khởi tố hình sự. Cùng với đó, 12 người khác cũng bị chính quyền bắt giữ do bày tỏ chính kiến và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội liên quan cuộc xung đột biên giới, hầu hết đều là các nhà hoạt động chính trị, kể cả thường dân.



Ông Am Sam Ath, Trưởng bộ phận quan hệ công chúng của LICADHO cho rằng tiếng nói của người dân đóng vai trò quan trọng trong một xã hội dân chủ, góp phần cải thiện sự trì trệ và khắc phục những thiếu sót trong tiến trình phát triển đất nước.

Tuy nhiên, ông cho rằng người dân không thể vượt quá khuôn khổ đạo đức, vi phạm quyền của người khác hay các điều ước quốc tế liên quan vấn đề tôn trọng nhân quyền.



RFI đã tìm cách liên hệ với người phát ngôn Bộ Tư pháp Campuchia, ông Seng Dina, qua ứng dụng Telegram, nhưng ông vẫn chưa trả lời.

Tuy nhiên, người phát ngôn của chính phủ Campuchia, ông Pen Bona, trước đó đã giải thích rằng Campuchia không hạn chế quyền tự do chính kiến nếu người dân tôn trọng Hiến pháp được ghi tại Điều 41 và Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị tại Điều 19, cũng như Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền.

Từ đó, ông kêu gọi các tổ chức xã hội dân sự và các nhà báo phân biệt rõ ràng giữa việc bày tỏ chính kiến với hành vi kích động hay bôi nhọ người khác.



Đối với LICADHO, việc bắt giữ người dùng mạng xã hội ở Campuchia là một vấn đề đáng quan ngại.

LICADHO nhấn mạnh: “Các hành động pháp lý của chính quyền nhằm bắt giam và truy tố những người bày tỏ ý kiến hay chia sẻ thông tin trong quãng thời gian và thời điểm bắt đầu xảy ra xung đột biên giới đã không giải quyết được nỗi lo của người dân. Ngược lại, những hành động này có thể cấu thành hành vi vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dân, được ghi nhận trong Hiến pháp Campuchia và luật pháp quốc tế”./.

ASEAN tiếp tục giám sát biên giới Campuchia-Thái Lan Ngày 3/8, truyền thông Campuchia dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này cho biết một nhóm quan sát viên tạm thời của ASEAN đã bắt đầu đợt giám sát dọc biên giới Campuchia-Thái Lan.