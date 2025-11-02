Thế giới

ASEAN

Campuchia: 16 người bị bắt trong khi xảy ra tranh chấp biên giới với Thái Lan

Trong báo cáo được công bố vào ngày 31/10, Liên đoàn Thúc đẩy và Bảo vệ nhân quyền Campuchia cho biết có ít nhất 4 nhà báo đã bị bắt vì đưa tin liên quan cuộc xung đột biên giới Campuchia-Thái Lan.

Người dân Campuchia sơ tán tránh xung đột biên giới với Thái Lan tại tỉnh Oddar Meanchey, ngày 25/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân Campuchia sơ tán tránh xung đột biên giới với Thái Lan tại tỉnh Oddar Meanchey, ngày 25/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trang tin rfi.fr/km ngày 1/11 dẫn báo cáo của Liên đoàn Thúc đẩy và Bảo vệ nhân quyền Campuchia (LICADHO) cho biết trong quãng thời gian leo thang tranh chấp biên giới Campuchia-Thái Lan, có 16 nhà báo và người dùng mạng xã hội đã bị bắt giữ.

Trong báo cáo được công bố vào ngày 31/10, LICADHO cho biết có ít nhất 4 nhà báo đã bị bắt vì đưa tin liên quan cuộc xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan.

Trong số này, một nhà báo đã được trả tự do sau khi ký cam kết với chính quyền, trong khi 3 người khác bị khởi tố hình sự. Cùng với đó, 12 người khác cũng bị chính quyền bắt giữ do bày tỏ chính kiến và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội liên quan cuộc xung đột biên giới, hầu hết đều là các nhà hoạt động chính trị, kể cả thường dân.

Ông Am Sam Ath, Trưởng bộ phận quan hệ công chúng của LICADHO cho rằng tiếng nói của người dân đóng vai trò quan trọng trong một xã hội dân chủ, góp phần cải thiện sự trì trệ và khắc phục những thiếu sót trong tiến trình phát triển đất nước.

Tuy nhiên, ông cho rằng người dân không thể vượt quá khuôn khổ đạo đức, vi phạm quyền của người khác hay các điều ước quốc tế liên quan vấn đề tôn trọng nhân quyền.

RFI đã tìm cách liên hệ với người phát ngôn Bộ Tư pháp Campuchia, ông Seng Dina, qua ứng dụng Telegram, nhưng ông vẫn chưa trả lời.

Tuy nhiên, người phát ngôn của chính phủ Campuchia, ông Pen Bona, trước đó đã giải thích rằng Campuchia không hạn chế quyền tự do chính kiến nếu người dân tôn trọng Hiến pháp được ghi tại Điều 41 và Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị tại Điều 19, cũng như Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền.

Từ đó, ông kêu gọi các tổ chức xã hội dân sự và các nhà báo phân biệt rõ ràng giữa việc bày tỏ chính kiến với hành vi kích động hay bôi nhọ người khác.

Đối với LICADHO, việc bắt giữ người dùng mạng xã hội ở Campuchia là một vấn đề đáng quan ngại.

LICADHO nhấn mạnh: “Các hành động pháp lý của chính quyền nhằm bắt giam và truy tố những người bày tỏ ý kiến hay chia sẻ thông tin trong quãng thời gian và thời điểm bắt đầu xảy ra xung đột biên giới đã không giải quyết được nỗi lo của người dân. Ngược lại, những hành động này có thể cấu thành hành vi vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dân, được ghi nhận trong Hiến pháp Campuchia và luật pháp quốc tế”./.

(Vietnam+)
#Tranh chấp biên giới #Campuchia-Thái Lan #xung đột Thái Lan-Campuchia Campuchia Thái Lan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

Indonesia phát triển 30 tàu ngầm không người lái

Việc vận hành tàu ngầm tự hành giúp Indonesia tiết kiệm về nhân lực, vật tư và thời gian; sự hiện diện của đội tàu ngầm không người lái tạo ưu thế chiến lược mới cho Indonesia trong bảo vệ lãnh hải.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

ADMM-19: Đoàn kết ASEAN vì an ninh và thịnh vượng

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam, do Đại tướng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn, tham dự ADMM-19, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 12.

ASEAN tăng cường quan hệ hợp tác với Chile

ASEAN tăng cường quan hệ hợp tác với Chile

Đại sứ Nguyễn Việt Cường, với tư cách Chủ tịch Ủy ban Hiệp hộ ASEAN tại Santiago, đánh giá cao ý nghĩa của việc Chile gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC) vào năm 2016.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: AKP/TTXVN phát)

Cuộc gặp Campuchia-Nga bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN

Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Campuchia và Phó Thủ tướng Nga bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN 47, hai bên đã tái khẳng định cam kết tăng cường và mở rộng hơn nữa hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Một tiết mục tại buổi biểu diễn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nhịp cầu văn hóa kết nối hai dân tộc Việt-Lào anh em

Chương trình múa rối nước đặc sắc với chủ để “Hương sắc Việt Nam” không chỉ là món quà tinh thần dành tặng cộng đồng người Việt tại Lào, mà còn là nhịp cầu văn hóa kết nối hai dân tộc Việt-Lào.