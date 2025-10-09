Campuchia xúc tiến họp Ủy ban biên giới khu vực với Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 8/10, ông Nith Narong, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 kiêm Trưởng ban thư ký Ủy ban biên giới khu vực (RBC) của Campuchia đã gửi thư mời người đồng cấp Quân khu 2 Thái Lan và các cộng sự tham dự cuộc họp nhóm công tác chuẩn bị nội dung cho cuộc gặp RGB lần thứ hai, dự kiến diễn ra vào sáng 10/10 tại thành phố Samrong, tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia.



Trong một tuyên bố, bà Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết cuộc họp ngày 10/10 tới nhằm thảo luận, chuẩn bị nội dung cho cuộc họp RBC giữa Quân khu 4 Campuchia và Quân khu 2 Thái Lan, đảm bảo cuộc gặp cấp Quân khu giữa hai bên diễn ra trên tinh thần xây dựng, tiến triển và mang lại kết quả tích cực cho hai nước.

Theo người phát ngôn, phía Campuchia đã gửi lời mời thứ hai tới Quân khu 2 Thái Lan liên quan cuộc họp RBC, dự kiến diễn ra từ ngày 15-17/10 tại tỉnh Oddar Meanchey, ở Tây Bắc Campuchia.



Cuộc họp RBC được tiến hành theo tinh thần phân công nhiệm vụ của Ủy ban biên giới chung (GBC) hai nước, cũng như những nội dung đã được xác định trong cuộc họp bất thường RBC lần thứ nhất vào ngày 27/8, nhằm thúc đẩy tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả lệnh ngừng bắn giữa hai bên, cũng như tìm kiếm phương thức hợp tác cụ thể nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định giữa hai nước, sớm đưa tình hình trở lại bình thường.



Cùng ngày, Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet khẳng định mong muốn sớm tổ chức cuộc họp Ủy ban biên giới liên hợp (JBC) Campuchia - Thái Lan, vốn bị đình trệ từ tháng 9.

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Hun Manet cho biết biên bản cuộc họp GBC đặc biệt lần thứ nhất diễn ra ngày 10/9 tại tỉnh Koh Kong, do Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký kết, đã thống nhất JBC là cơ chế giải quyết các vấn đề về đo đạc, phân giới và cắm mốc biên giới, đặc biệt liên quan vụ việc tại khu vực làng Chork Chey (Campuchia) và làng Nong Chan (Thái Lan).

Ông Hun Manet cho biết hai bên đã thống nhất đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự ưu tiên của cuộc họp JBC tới, đồng thời giao RBC thảo luận sớm các nội dung liên quan.



Cuộc họp JBC gần nhất diễn ra giữa tháng 6/2025 tại Phnom Penh, dự kiến họp lại vào tháng 9 nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức. Cuộc họp này bị hoãn do Thái Lan đang sắp xếp lại nội các./.

Họp biên giới Thái Lan-Campuchia có thể bị hoãn tới giữa tháng 10 Bangkok cho hay cuộc họp của Ủy ban Biên giới Khu vực Thái Lan-Campuchia có thể lùi đến giữa tháng 10 do hai bên chưa thống nhất đề xuất về giải trừ quân bị và xử lý bom mìn tại khu vực từng đối đầu.