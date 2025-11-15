Kinh tế

Kinh doanh

Mỹ thông báo đình chỉ đàm phán thương mại song phương với Thái Lan

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ nêu rõ các cuộc đàm phán thương mại có thể được nối lại một khi Thái Lan tái khẳng định cam kết thực hiện tuyên bố ngừng bắn chung với Campuchia.

Hương Thủy
Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach ở California (Mỹ). (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach ở California (Mỹ). (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan hôm 15/11 cho biết phía Mỹ đã thông báo đình chỉ các cuộc đàm phán nhằm hoàn tất một thỏa thuận thương mại song phương cho đến khi Thái Lan tái khẳng định cam kết ngừng bắn với Campuchia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura xác nhận đã nhận được thư từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo về việc này vào tối 14/11 (giờ địa phương).

Theo ông Nikorndej, lá thư nêu rõ các cuộc đàm phán thương mại có thể được nối lại một khi Thái Lan tái khẳng định cam kết thực hiện tuyên bố ngừng bắn chung với Campuchia.

Hai bên cần đàm phán và hoàn tất các chi tiết của thỏa thuận trước khi ký kết để có hiệu lực. Bức thư được gửi đi sau khi Mỹ và Thái Lan đã công bố một khuôn khổ thương mại song phương hồi tháng trước. Theo đó, Mỹ sẽ duy trì mức thuế 19% đối với các sản phẩm của Thái Lan đồng thời xác định các sản phẩm có thể được điều chỉnh hoặc cắt giảm thuế về 0%./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ và Thái Lan #Tiến trình đàm phán thương mại đối ứng #xung đột Thái Lan-Campuchia Campuchia Mỹ Thái Lan
Theo dõi VietnamPlus

XUNG ĐỘT BIÊN GIỚI THÁI LAN-CAMPUCHIA

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hoạt động tại Cảng Quốc tế Tân Cảng-Cái Mép ở phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Khai phóng tư duy tạo động lực tăng trưởng

Các chuyên gia cho rằng những "cú hích thể chế" hiện tại đang mở ra cơ hội lớn cho nền kinh tế, với một hệ thống chính sách pháp luật mới, tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân vươn lên.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Millbrae, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF: Dấu hiệu suy yếu trong nền kinh tế Mỹ

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang nhận thấy những dấu hiệu căng thẳng trong nền kinh tế Mỹ, với tăng trưởng quý 4/2025 nhiều khả năng sẽ chậm lại so với dự báo trước đó.