Mỹ ủng hộ vai trò của ASEAN trong giải quyết xung đột Campuchia-Thái Lan

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan tại Malaysia ngày 7/8, Đại sứ Mỹ tại Malaysia, ông Edgard Kagan, cho biết ông và Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Nam Á Hun Vander Toll đã đại diện cho Mỹ tham gia cuộc họp với tư cách quan sát viên.

Đại sứ Mỹ đánh giá đây là một cột mốc quan trọng việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan. Ông cũng cho biết Tổng thống Donald Trump đã tham gia rất tích cực vào vấn đề này và đây là ưu tiên hàng đầu của người đứng đầu Nhà Trắng.

Đại sứ Mỹ khẳng định Tổng thống Trump cho rằng xung đột bất cứ ở đâu, kể cả ở Đông Nam Á, đều phản tác dụng đối với lợi ích của tất cả mọi người; vì vậy, Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio đã rất tích cực hối thúc cả Campuchia và Thái Lan hướng tới lệnh ngừng bắn, đồng thời làm việc với Thủ tướng Malaysia trong vai trò là người trung gian hòa giải để cố gắng đưa các bên cùng nhau làm việc tìm ra cơ chế cho lệnh ngừng bắn lâu dài.

Đại sứ Mỹ nhấn mạnh việc các đại diện cấp cao từ 2 phía gặp nhau theo cơ chế song phương hiện có - họp Ủy ban Biên giới chung và cam kết thực hiện thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào ngày 28/7 tại Putuaya (Malaysia) là bước quan trọng. Washington đánh giá cao sự đóng góp của Malaysia trong việc cố gắng giải quyết bất đồng giữa Campuchia và Thái Lan.

Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ thừa nhận kết quả cuộc họp cho đến nay mới là một bước tiến nhất định. Ông nhấn mạnh mục tiêu cần đạt là lệnh ngừng bắn bền vững và lâu dài, có thể được cả hai bên chấp nhận và thực thi.

Đại sứ Mỹ cho biết một số cơ chế đang được thiết lập, đóng vai trò rất quan trọng đảm bảo giám sát lệnh ngừng bắn.

Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Malaysia - nước đóng vai trò trung gian hòa giải và với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để cố gắng đảm bảo khối tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong việc đưa hai quốc gia thành viên quan trọng này xích lại gần lại nhau./.

