Campuchia, Thái Lan bắt đầu giai đoạn 1 lộ trình rút vũ khí dọc biên giới

Campuchia-Thái Lan đã khởi động tiến trình rút dần vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới chung, đánh dấu bước triển khai giai đoạn 1 trong cam kết chung nhằm giảm căng thẳng.

Quang Anh
Người dân sơ tán tại tỉnh Surin (Thái Lan) sau khi xung đột tái diễn ở khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia, ngày 24/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân sơ tán tại tỉnh Surin (Thái Lan) sau khi xung đột tái diễn ở khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia, ngày 24/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Campuchia và Thái Lan đã khởi động tiến trình rút dần vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới chung, đánh dấu bước triển khai giai đoạn 1 trong cam kết chung nhằm giảm căng thẳng, xây dựng lòng tin và thúc đẩy ổn định.

Thông tấn xã Campuchia (AKP) đưa tin, tối 1/11, hai nước đã đồng thời bắt đầu giai đoạn đầu tiên trong cam kết rút vũ khí hạng nặng, vũ khí có sức công phá cao và khí tài quân sự khỏi khu vực biên giới ở tỉnh Preah Vihear, dưới sự giám sát và xác minh của Nhóm quan sát viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), gọi tắt là AOT, đóng tại Campuchia và Thái Lan.

Thỏa thuận này là kết quả của cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) giữa Quân khu 4 Campuchia và Quân khu 2 Thái Lan, diễn ra vào ngày 31/10.

Theo kế hoạch đã thống nhất, giai đoạn đầu tiên của hoạt động tháo dỡ sẽ diễn ra trong 3 tuần (từ ngày 1/11), tiếp đến là giai đoạn 2 (từ 22/11-12/12) và giai đoạn 3 (từ 13/12-31/12). Cuộc họp RBC này phản ánh cam kết thực hiện các thỏa thuận được ký kết trong Tuyên bố chung Campuchia – Thái Lan tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 26/10.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata tối 1/11 nhấn mạnh: “Campuchia hy vọng hai bên sẽ thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố chung đã ký kết tại Kuala Lumpur, với sự chân thành, thiện chí và minh bạch, nhằm góp phần cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và sớm trở lại trạng thái bình thường, mang lại lợi ích cho hai quốc gia và nhân dân hai nước, cho các thế hệ mai sau.”

Để bảo đảm tính minh bạch, Campuchia và Thái Lan cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm tra, lập hồ sơ và giám sát của AOT; đồng thời thống nhất công bố các tuyên bố báo chí nhằm cập nhật tiến độ thực hiện.

Hai bên nhấn mạnh, bất kỳ hành động che giấu hoặc sai lệch nào liên quan đến số lượng hay chủng loại vũ khí đều sẽ bị coi là biểu hiện thiếu thiện chí trong nỗ lực khôi phục quan hệ bình thường và hữu nghị giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Campuchia-Thái Lan #tình hình Campuchia-Thái Lan #biên giới Thái Lan Campuchia Campuchia Thái Lan
