Campuchia trục xuất hơn 30.000 người nước ngoài liên quan lừa đảo trực tuyến

Trang tin FRESH News ngày 25/2 dẫn lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia - ông Sar Sokha cho biết tính đến thời điểm này, hơn 30.000 người nước ngoài liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến đã bị trục xuất khỏi Campuchia.

Tuyên bố được đưa ra nhân sự kiện chào mừng Ngày quốc gia phòng chống buôn bán người với chủ đề “Cùng nhau vì một Campuchia không còn buôn bán người và lừa đảo trực tuyến," diễn ra cùng ngày ở thủ đô Phnom Penh.

Phó Thủ tướng Sar Sokha nêu rõ: “Thông qua việc phòng ngừa, ngăn chặn và truy quét lừa đảo trực tuyến, đến thời điểm này, có khoảng 210.000 người nước ngoài đã tự nguyện rời khỏi Campuchia và khoảng 30.000 người đã bị trục xuất về nước."

Ngoài ra, ông lưu ý kể từ tháng 3/2026 trở đi, chủ sở hữu các cơ sở có người nước ngoài lưu trú hoặc làm việc phải thực hiện nghĩa vụ trình báo với cơ quan chức năng sở tại.

Nhân dịp này, ông Sar Sokha gửi lời cảm ơn Đại sứ các nước tại Campuchia, đã luôn tham gia phối hợp tốt với Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong công tác điều phối, tiếp nhận và hồi hương công dân của mình./.

