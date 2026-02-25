Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng để tổ chức bầu cử sớm trên biển

Theo báo cáo, Vùng 2 Hải quân điều động 2 tàu ra và Vùng Cảnh sát biển 3 điều động 1 tàu để thực hiện công tác bỏ phiếu sớm trên biển cho các lực lượng, người lao động làm việc dài ngày trên biển.

Chiều 25/2, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử của Thành phố Hồ Chí Minh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu sớm trên địa bàn.

Đoàn công tác đã rà soát các quy trình, nội dung liên quan; công tác bảo đảm an ninh, an toàn; phương án tổ chức tàu ra các điểm bỏ phiếu tại các nhà giàn DK1, tàu trực trên biển...

Đây là các đơn vị thuộc lực lượng Hải quân; các Hải đội Dân quân thường trực trên biển; Cảnh sát biển 3, lực lượng Kiểm ngư; Liên doanh Vietsovpetro cùng các nhà thầu, tàu và phương tiện đang làm việc. Đây là những cử tri không có mặt ở bờ để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu vào ngày 15/3 tới.

