Bầu cử Quốc hội và HĐND: Quảng Trị tổ chức bỏ phiếu sớm tại xã Trường Sơn

Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị vừa báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét, cho phép bỏ phiếu sớm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại một số khu vực trên địa bàn xã Trường Sơn và đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý.

Ba khu vực bỏ phiếu bầu cử sớm trên địa bàn xã Trường Sơn gồm: khu vực bỏ phiếu số 13 tại bản Dốc Mây, khu vực bỏ phiếu số 16 tại bản Hôi Rấy và khu vực bỏ phiếu số 17 tại bản Nước Đắng.

Các khu vực này sẽ được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 8/3/2026, tức sớm hơn 7 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Lý do bầu cử sớm vì xã Trường Sơn có nhiều thôn, bản, đường đi lại rất khó khăn. Riêng người dân bản Dốc Mây phải đi bộ đường rừng mất 6-9 tiếng đồng hồ mới đến trung tâm; người dân bản Hôi Rấy và Nước Đắng phải di chuyển bằng thuyền máy từ 2-3 tiếng mới đến trung tâm. Với điều kiện như vậy, các tổ bầu cử nếu thực hiện nhiệm vụ trong 1 ngày để tổng hợp, báo cáo kết quả bầu cử là hết sức khó khăn và ảnh hưởng tiến độ chung.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang cho biết: Các vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh nếu người dân đi lại rất khó khăn, chính quyền các địa phương cần tính toán một cách phù hợp trong các phương án để đảm bảo quyền được bầu cử của người dân và sẽ sắp xếp, tổ chức bầu cử ở các khu vực này một cách hợp lý.

Tại tỉnh Quảng Trị, đến thời điểm hiện nay, việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã hoàn thành theo đúng tiến độ và đảm bảo quy định. Việc ấn định và công bố số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đã hoàn thành theo đúng tiến độ và đảm bảo quy định.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị cũng đã có Công văn số 04/UBBC ngày 9/12/2025 gửi Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc dự kiến số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Tỉnh có 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 20 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2026-2031 và 497 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn toàn tỉnh.

Dù các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử vẫn diễn ra theo đúng tiến độ, quy định, song việc lập, rà soát, điều chỉnh danh sách cử tri, in thẻ cử tri tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.

Thẻ cử tri in từ phần mềm Quản lý cử tri còn tồn tại một vài sai sót, chưa đáp ứng đúng biểu mẫu theo quy định; danh sách cử tri lập từ phần mềm Quản lý cử tri không sắp xếp theo thôn, xóm, không theo thứ tự địa giới, dẫn đến nhiều khó khăn cho các Tổ bầu cử, các đồng chí trực tiếp hoạt động tại thôn bản, khu phố, tổ dân phố trong việc rà soát, theo dõi, kiểm tra, đối chiếu danh sách cử tri, cũng như việc cấp phát thẻ cử tri.

Bên cạnh đó, phần mềm chưa cho phép đưa những người đi học tập, công tác, lao động ở nước ngoài ra khỏi danh sách cử tri; việc in ấn thẻ cử tri từ hệ thống, máy móc tại một số Công an cấp xã chưa đáp ứng được...

Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị kiến nghị Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo bầu cử các xã, phường, đặc khu tăng cường theo dõi, chỉ đạo công tác triển khai, chuẩn bị bầu cử tại địa phương mình, đặc biệt là rà soát, danh sách cử tri, tổng hợp kết quả bầu cử, gắn kết quả bầu cử với việc đánh giá xếp loại cuối năm.

Đồng thời, các thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo sâu sát công tác triển khai, chuẩn bị bầu cử tại các địa bàn được phân công phụ trách./.

Rà soát, cập nhật danh sách cử tri, không để sót công dân đủ điều kiện bầu cử Các thành viên Ủy ban bầu cử, các đoàn giám sát kiểm tra trực tiếp công tác chuẩn bị, kịp thời chấn chỉnh tồn tại, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.