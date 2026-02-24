Thị trường

Giá vàng trong nước neo cao, SJC tiến sát 185 triệu đồng mỗi lượng

Sáng 24/2, giá vàng miếng SJC tiếp tục đứng ở vùng cao, tiến sát mốc 185 triệu đồng mỗi lượng, trong bối cảnh thị trường vàng thế giới tăng mạnh. 

Bản tin 60s ngày 24/2/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Giá vàng trong nước neo cao, SJC tiến sát 185 triệu đồng mỗi lượng.

Chợ Viềng họp phiên đầu xuân, hàng vạn người thành kính dâng hương tại Phủ Dầy.

Miền Bắc bước vào đợt mưa mới khi nào?

Bắt giam đối tượng kéo kính ôtô làm kẹt tay, kéo lê CSGT tại Tuyên Quang.

Tai nạn liên hoàn 5 xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đêm mùng 7 Tết.

Venezuela kêu gọi Mỹ trả tự do cho Tổng thống Maduro, thúc đẩy đối thoại ngoại giao.

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ giành thắng lợi nếu xảy ra xung đột với Iran.

Thái Lan - Campuchia bất đồng về vụ bắt tàu cá trên Vịnh Thái Lan./.

