Giá đồng tăng phiên thứ hai liên tiếp, tiến gần mức 13.000 USD một tấn

Giá đồng tăng phiên thứ hai liên tiếp, tiến gần đến mức 13.000 USD/tấn, do sự không chắc chắn xung quanh chính sách thuế quan của Mỹ và những tác động đến các thị trường đã khiến đồng USD giảm giá.

Giá đồng tăng 0,2% lên 12.983 USD/tấn trên Sàn giao dịch Kim loại London lúc 10h36 sáng 23/2 tại Singapore. Đồng USD giảm giá khi các tài sản của Mỹ suy yếu, đẩy giá các mặt hàng được định giá bằng đồng tiền này lên.

Trong tuần trước, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ thuế quan đối ứng do Tổng thống Donald Trump áp đặt với các nước khác. Ngay sau phán quyết, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp áp dụng mức thuế toàn cầu mới 10% và nâng lên 15% sau đó.

Theo Morgan Stanley, sự thay đổi này có thể làm giảm mức thuế trung bình đối với hàng hóa Trung Quốc từ 32% xuống 24%. Mặc dù điều đó có thể hỗ trợ các nhà xuất khẩu kim loại, nhưng tác động tích cực này có thể chỉ là tạm thời, khi chính sách thương mại có thể tiếp tục được điều chỉnh.

Giá đồng biến động lớn trong năm ngoái do những thay đổi liên tục trong chính sách thương mại của Mỹ, cũng như tình trạng tắc nghẽn khai thác mỏ và dự báo về mức tiêu thụ cao hơn do quá trình chuyển đổi năng lượng.

Các nhà đầu tư đang chờ sự trở lại của các nhà giao dịch Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi thị trường mở cửa trở lại vào ngày 24/2. Giá đồng cao hơn có thể gây áp lực lên nhu cầu thực tế tại quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới, dẫn đến tình trạng tồn kho gia tăng./.

