Xuất khẩu thép của EU sang Mỹ giảm 30% do thuế quan tăng

Các biện pháp thuế quan khắt khe của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến xuất khẩu thép của châu Âu sang nền kinh tế lớn nhất thế giới sụt giảm mạnh, buộc ngành công nghiệp này phải lên tiếng kêu gọi một thỏa thuận thương mại cân bằng hơn giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Theo dữ liệu chính thức do Hiệp hội Công nghiệp Thép châu Âu (Eurofer) công bố hôm 20/2, xuất khẩu thép của EU sang Mỹ đã giảm tới 30% trong nửa cuối năm 2025 so với cùng kỳ năm trước.

Eurofer khẳng định sự sụt giảm này là hậu quả trực tiếp từ các chính sách thuế của ông Trump.

Trước tình hình đó, Eurofer nhấn mạnh rằng các số liệu trên là minh chứng cho thấy EU-Mỹ cần phải có một thỏa thuận thương mại công bằng, cân bằng và có tính thực thi.

Năm 2025, Tổng thống Trump đã áp mức thuế 50% đối với thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Dù Mỹ và EU sau đó đã đạt được một thỏa thuận áp thuế 15% đối với hầu hết hàng hóa của EU, nhưng thỏa thuận này không bao gồm thép và nhôm.

Tình hình có thể còn nghiêm trọng hơn khi vào tháng 8/2025, ông Trump đã mở rộng phạm vi áp thuế sang hàng trăm sản phẩm có chứa thép hoặc nhôm. Động thái này đe dọa trực tiếp đến các nhà sản xuất máy móc và hàng hóa có hàm lượng kim loại cao của châu Âu.

Bất chấp những lời kêu gọi từ EU, phía Mỹ vẫn từ chối giảm thuế nhập khẩu đối với kim loại. Thay vào đó, Mỹ yêu cầu EU xem xét lại cách tiếp cận đối với các quy định kỹ thuật số nếu muốn được giảm thuế - một điều kiện mà phía EU cho là không thể chấp nhận được.

Để bảo vệ ngành công nghiệp đang gặp khó khăn của mình, EU hồi tháng 10/2025 đã quyết định tăng gấp đôi thuế đối với thép nhập khẩu. Đây là một phần trong các biện pháp giải cứu cần được thông qua trước tháng 6/2026, thời điểm những biện pháp tự vệ hiện tại hết hiệu lực.

Lời kêu gọi của Eurofer được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu ngày 24/2 dự kiến sẽ bỏ phiếu về việc thực thi thỏa thuận EU-Mỹ.

Dù từng đình chỉ việc bỏ phiếu sau những cảnh báo của ông Trump về vấn đề Greenland, Nghị viện châu Âu hiện có vẻ đã sẵn sàng thông qua thỏa thuận này, đi kèm với các biện pháp tự vệ và một điều khoản rà soát./.

Thỏa thuận thương mại EU-Mỹ gặp trở ngại liên quan vấn đề Greenland Chủ tịch EPP bày tỏ rằng dù EPP ủng hộ thỏa thuận thương mại EU-Mỹ, nhưng xét tới những lời đe dọa của ông Donald Trump liên quan đến Greenland, việc phê chuẩn vào giai đoạn này là không thể.