Mùng 4 Tết, giá xăng giảm sau 3 lần tăng liên tiếp

Giá xăng giảm nhẹ sau 3 lần tăng liên tiếp, cụ thể xăng E5 RON 92 còn 18.634 đồng/lít, RON 95-III còn 19.152 đồng/lít, từ ngày 20/2/2026.

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15 giờ ngày 20/2/2026 của Liên Bộ Công thương-Tài chính, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 18.634 đồng/lít (giảm 200 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước) và giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 19.152 đồng/lít (giảm 146 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước)./.