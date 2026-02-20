Mùng 4 Tết, giá xăng giảm sau 3 lần tăng liên tiếp

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15 giờ ngày 20/2/2026 của Liên Bộ Công thương-Tài chính, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 18.634 đồng/lít (giảm 200 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước) và giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 19.152 đồng/lít (giảm 146 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước)./.
Lạm phát của Nhật Bản tăng chậm nhất trong hai năm qua
CPI lõi của Nhật Bản trong tháng 1/2026 chỉ tăng 2,0% - mức tăng chậm nhất được ghi nhận trong hai năm qua, chủ yếu nhờ bãi bỏ thuế xăng dầu tạm thời giúp kìm hãm đà tăng giá chung.
Giảm phát thải trong xây dựng: Vật liệu trở thành tâm điểm chính sách
Cần tận dụng dư địa giảm carbon lớn trong nhóm vật liệu xây dựng bằng cách loại bỏ công nghệ lạc hậu, thúc đẩy sản xuất tuần hoàn, từ đó, giảm phát thải trong xây dựng.
Nga: Kim ngạch xuất khẩu phi tài nguyên, phi năng lượng đạt hơn 156 tỷ USD
Số liệu hiện tại cho thấy kim ngạch xuất khẩu phi tài nguyên, phi năng lượng của Nga ước tính khoảng 156,8 tỷ USD - cao hơn 5% so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm trước.
Giá dầu tăng trước lo ngại xung đột Mỹ-Iran và giảm dự trữ dầu
Vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 20/2 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng lên 71,99 USD/thùng chủ yếu do những lo ngại về khả năng gia tăng xung đột giữa Mỹ và Iran.
Giá vàng hướng tới tuần đi xuống dưới áp lực từ đồng USD
Chuyên gia cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục coi vàng là một loại tài sản dự trữ quan trọng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn.
Nền kinh tế Mỹ đang cùng lúc chịu nhiều tác động lớn
Kinh tế Mỹ chịu tác động từ giá cả leo thang cùng các hạn chế về giao thương, mặt khác lại có lực đẩy từ dòng vốn đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và giá cổ phiếu tăng cao giúp người giàu mạnh tay mua sắm.
Thái Lan khởi động dự án 1 triệu tấn gạo cao cấp để nâng cao giá trị xuất khẩu
Chính phủ Thái Lan đang đưa ra các ưu đãi tài chính cho nông dân, với mức hỗ trợ 500 baht/rai (16 USD/1600m2) cho lúa gạo carbon thấp và 800 baht/rai (25,62 USD/1600m2) cho lúa gạo hữu cơ.
Giá quặng sắt giảm mạnh do nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu
Trên sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt (loại hàm lượng 61% sắt) giao dịch kỳ hạn đã giảm 0,4% xuống còn 95,20 USD/tấn, hướng tới mức giảm 1,6% trong tuần qua.
Thị trường hàng hóa mùng 4 Tết: Kênh phân phối đồng loạt mở cửa
Việc các kênh phân phối hiện đại và truyền thống cùng lúc khởi động trở lại đã giúp nguồn hàng được phủ kín thị trường, hạn chế tối đa nguy cơ đứt gãy cục bộ sau kỳ nghỉ Tết.
Ngư dân Thanh Hóa tấp nập ra khơi những ngày đầu năm mới
Tại bờ biển phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ngay từ sáng nay, nhiều chiếc thuyền với công suất lớn, nhỏ đã bắt đầu ra khơi lấy may trong dịp đầu năm mới.
Giá dầu tiến sát mức cao nhất trong sáu tháng
Giá dầu đã tăng khoảng 17% trong năm nay khi giới giao dịch lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại khu vực chiếm 1/3 sản lượng dầu toàn cầu.
Giá vàng vẫn loanh quanh ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce
Thị trường vàng ghi nhận sự biến động mạnh kể từ đợt sụt giảm lịch sử vào đầu tháng này, thời điểm giá vàng giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce xuống gần 4.400 USD/ounce chỉ trong hai ngày.
Mỹ và Indonesia chính thức ký kết hiệp định thương mại lịch sử
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Donald Trump đã ký kết văn bản mang tên "Thực hiện hiệp định hướng tới một kỷ nguyên vàng mới cho Liên minh Mỹ-Indonesia."
Việt Nam chính thức trở thành quốc gia liên kết của Cơ quan Năng lượng Quốc tế
Việc gia nhập IEA đặc biệt quan trọng khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, kiên định với mục tiêu trung hòa carbon và chuyển đổi năng lượng xanh.
Hà Nội triển khai Kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế năm 2026
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 6/2/2026 về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao vị thế Thủ đô.
Hà Nội phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu 12% trong năm 2026
Theo Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 6/2/2026 về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2026, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 12%.
Thâm hụt thương mại của Mỹ năm 2025 chạm mức cao kỷ lục
Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, tổng mức thâm hụt thương mại của nước này cả năm 2025 lên tới 901,5 tỷ USD, thuộc nhóm cao nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê vào năm 1960.
Xu hướng du lịch Tết Nguyên đán tại Trung Quốc với dịch vụ thú cưng và du thuyền
Dịch vụ thân thiện với thú cưng là một trong những lựa chọn di chuyển mới trong mùa lễ hội năm nay, do nhu cầu của hành khách ngày càng hướng tới sự tiện lợi, thoải mái và phù hợp với gia đình.
Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt cấm vận thương mại với Israel
Thổ Nhĩ Kỳ ngừng cấp chứng nhận Eur-Med, tăng cường cấm vận thương mại với Israel ảnh hưởng đến nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước.
Nhật Bản xem xét xây dựng các lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới tại Mỹ
Nhật Bản dự kiến đầu tư hàng trăm tỷ USD vào các dự án năng lượng hạt nhân thế hệ mới tại Mỹ trong giai đoạn 2 của cam kết 550 tỷ USD.
Xuất khẩu 2026: Áp lực từ "gió ngược" toàn cầu và lời giải tăng cường nội lực
Năm 2026 mở ra bức tranh xuất khẩu với nhiều cơ hội song hành cùng thách thức. Việc duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng xuất khẩu và tăng giá trị gia tăng nội địa sẽ là bài toán then chốt.
Thị trường hàng hóa ngày mùng 3 Tết: Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định
Theo ghi nhận từ các địa phương, nhu cầu tiêu dùng trong ngày chủ yếu tập trung vào nhóm thực phẩm tươi sống như rau xanh, thủy hải sản, thịt lợn, thịt bò để bổ sung cho các bữa ăn đầu năm.
Giữ lửa cho làng nghề bánh tráng hơn 300 năm tuổi ở Cố đô Huế
Bánh tráng làng Lựu Bảo nổi tiếng bởi khâu chọn nguyên liệu tinh sạch, có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng hóa chất, bánh tráng nướng lên khi ăn có vị thơm, bùi, giòn.
Độc đáo phiên chợ mỗi năm chỉ họp một lần ở Hải Phòng
Phiên chợ Đình Cả, xã Vĩnh Lại (Hải Phòng), mỗi năm chỉ họp một lần vào mùng 2 Tết, không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, cầu phúc, cầu lộc mà còn là dịp gặp gỡ, giao lưu gắn bó nghĩa xóm tình làng.
Xe điện sản xuất tại Trung Quốc làm thay đổi thị trường ôtô nhập khẩu Hàn Quốc
Giới phân tích nhận định, ngoài yếu tố giá, người tiêu dùng Hàn Quốc ngày càng ưu tiên các hãng chuyên sản xuất EV, coi bản sắc thương hiệu và định hướng công nghệ là yếu tố quyết định.
Giá vàng đi lên trong bối cảnh giới đầu tư chờ tín hiệu từ Fed
Giá vàng thế giới tăng trong phiên chiều 18/2 nhưng giao dịch trầm lắng, thị trường đang chờ đợi Mỹ công bố biên bản cuộc họp tháng 1/2026 của Fed để tìm các tín hiệu về triển vọng lãi suất.
Gia Lai: Ngư dân vươn khơi xuyên Tết, chờ mong chuyến biển bội thu
Theo kinh nghiệm của ngư dân, Gia Lai đang vào mùa đánh bắt cá ngừ đại dương nên hầu hết các tàu, thuyền liên tục ra khơi đánh bắt ngay sau khi kết thúc chuyến đi biển dài ngày.
Giao thương Việt Nam-Bỉ và EU trước cơ hội chuyển đổi xanh
Trong bối cảnh hợp tác kinh tế-thương mại đang chuyển mạnh theo hướng xanh, bền vững, triển vọng giao thương giữa Việt Nam với Bỉ và EU được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển.
Sản phẩm OCOP: Sức sống mới ở làng quê Việt
Tính đến cuối năm 2025, cả nước có gần 17.400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, tăng hơn 8.400 sản phẩm so với năm 2022, vượt chỉ tiêu tại Quyết định 919/QĐ-TTg.
Xuyên Tết giữ thông suốt cửa ngõ biên cương
Trong không khí Tết, khi nhiều hoạt động tạm lắng, thì tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh - tuyến biên giới trọng điểm tiếp giáp Campuchia - nhịp độ giao thương vẫn duy trì ở cường độ cao.