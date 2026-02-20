Giá dầu tăng trước lo ngại xung đột Mỹ-Iran và giảm dự trữ dầu

Giá dầu đi lên trong phiên giao dịch ngày 20/2 và đang hướng tới tuần tăng giá đầu tiên sau ba tuần liên tiếp sụt giảm.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những lo ngại về khả năng gia tăng xung đột giữa Mỹ và Iran.

Vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 20/2 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 33 xu Mỹ, hay 0,5%, lên 71,99 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 62 xu Mỹ, hay 0,9%, lên 67,05 USD/thùng.

Bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại tổ chức tài chính Phillip Nova, nhận định rằng giá dầu thô đang tiến sát mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua, trước những lo ngại về rủi ro nguồn cung từ eo biển Hormuz.

Trước đó vào ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu không đạt được thỏa thuận về hoạt động hạt nhân trong vài ngày tới. Iran cũng đã tạm thời phong tỏa eo biển Hormuz để phục vụ các cuộc diễn tập quân sự.

Eo biển Hormuz là nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu, nên bất kỳ cuộc xung đột nào tại khu vực này cũng có nguy cơ thắt chặt nguồn cung dầu thô ra thị trường thế giới và đẩy giá "vàng đen" lên cao.

Hỗ trợ cho đà tăng của giá dầu còn có các số liệu cho thấy dự trữ dầu thô sụt giảm và hoạt động xuất khẩu hạn chế tại các quốc gia sản xuất dầu hàng đầu thế giới.

Báo cáo từ Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố mới đây cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 9 triệu thùng do công suất lọc dầu và xuất khẩu đều tăng cao.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu phần nào bị kìm hãm bởi những lo ngại về lộ trình lãi suất tại Mỹ - quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Chuyên gia Sachdeva từ Phillip Nova nhận định thêm rằng biên bản cuộc họp gần đây của Fed cho thấy lãi suất có thể giữ nguyên, hoặc thậm chí có khả năng tăng thêm nếu lạm phát vẫn ở mức cao. Điều này có thể gây áp lực lên nhu cầu tiêu thụ dầu.

Thị trường cũng đang xem xét tác động của nguồn cung dồi dào đối với giá cả, trong bối cảnh có thông tin cho rằng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, đang nghiêng về phương án tiếp tục tăng sản lượng dầu từ tháng 4.

Các chuyên gia phân tích của ngân hàng JP Morgan cho biết tình trạng dư cung dầu vốn đã rõ rệt từ nửa cuối năm 2025 vẫn tiếp diễn trong tháng 1/2026 và có khả năng sẽ kéo dài./.

Giá dầu tiến sát mức cao nhất trong sáu tháng Giá dầu đã tăng khoảng 17% trong năm nay khi giới giao dịch lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại khu vực chiếm 1/3 sản lượng dầu toàn cầu.