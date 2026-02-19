Giá dầu thô giảm nhẹ nhờ tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran

Giá dầu thô giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng 19/2 tại thị trường châu Á, sau khi tăng khoảng 4% trong phiên trước đó. Giới đầu tư đang đánh giá các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh cả hai bên đều gia tăng hoạt động quân sự tại khu vực sản xuất dầu mỏ then chốt.

Vào lúc 01 giờ 10 phút giờ GMT (8 giờ 10 phút sáng 19/2 giờ Việt Nam), tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 12 xu Mỹ, tương đương 0,2%, xuống còn 70,23 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giảm 8 xu, tương đương 0,1%, xuống 65,11 USD/thùng.

Cả hai loại dầu này đều tăng hơn 4% trong phiên trước đó và ghi nhận mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 30/1, khi thị trường tính đến nguy cơ gián đoạn nguồn cung do lo ngại xung đột Mỹ-Iran leo thang.

Ông Hiroyuki Kikukawa, chiến lược gia trưởng tại Nissan Securities Investment, cho rằng căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức cao, song quan điểm chủ đạo trên thị trường là khả năng bùng phát xung đột vũ trang toàn diện không lớn, khiến nhà đầu tư lựa chọn chiến lược “chờ đợi và quan sát.”

Theo ông Kikukawa, Tổng thống Mỹ Donald Trump không mong muốn giá dầu tăng mạnh, và ngay cả khi có hành động quân sự, nhiều khả năng cũng chỉ giới hạn ở các cuộc không kích ngắn hạn.

Nhà Trắng cho biết một số tiến triển nhỏ đã đạt được trong các cuộc đàm phán với Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) trong tuần này, song hai bên vẫn còn khác biệt ở một số vấn đề.

Trong khi đó, hai ngày đàm phán hòa bình tại Geneva giữa Ukraine và Nga kết thúc vào 18/2 mà không đạt được đột phá nào. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cáo buộc Nga trì hoãn các nỗ lực do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài bốn năm.

Về dữ liệu thị trường, các nguồn tin dẫn số liệu từ American Petroleum Institute cho biết tồn kho dầu thô, xăng và các sản phẩm chưng cất của Mỹ đều giảm trong tuần trước. Diễn biến này trái ngược với dự báo trong cuộc khảo sát của Reuters, vốn cho rằng lượng tồn kho dầu thô của Mỹ sẽ tăng khoảng 2,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 13/2.

Báo cáo về lượng tồn kho dầu chính thức của Mỹ từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự kiến sẽ được công bố vào ngày 19/2 (giờ địa phương)./.

Giá dầu thô biến động nhẹ trước thềm đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm nhẹ 3 xu xuống 67,72 USD/thùng vào lúc 14 giờ 27 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 3 xu xuống mức 62,86 USD/thùng.