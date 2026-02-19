Peru bầu tân Tổng thống lâm thời trước thềm tổng tuyển cử

Ngày 18/2, Quốc hội Peru đã bầu nghị sỹ José María Balcázar làm Tổng thống lâm thời mới của nước này, thay thế ông José Jerí - người vừa bị bãi nhiệm do các cáo buộc tham nhũng chỉ sau vài tháng tại nhiệm.



Theo kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội gồm 130 ghế, ông Balcázar, 83 tuổi, cựu thẩm phán và là nghị sỹ thuộc đảng cánh tả Peru Tự do (Perú Libre), đã giành được đa số phiếu, vượt qua 3 ứng cử viên khác để trở thành Chủ tịch Quốc hội mới. Trên cương vị này, ông đồng thời đảm nhiệm chức Tổng thống Cộng hòa Peru theo quy định kế nhiệm.



Việc thay đổi nhân sự cấp cao tiếp tục phản ánh tình trạng bất ổn chính trị kéo dài tại Peru - quốc gia đã có tới 8 đời tổng thống trong vòng một thập kỷ qua.

Quốc hội Peru nhiều lần vận dụng điều khoản “mất năng lực đạo đức vĩnh viễn” trong Hiến pháp để bãi nhiệm các tổng thống đương nhiệm, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thiếu sự ủng hộ đa số tại cơ quan lập pháp.



Trước đó một ngày, Quốc hội đã bỏ phiếu phế truất Tổng thống lâm thời José Jerí, người giữ chức từ tháng 10/2025 thay bà Dina Boluarte bị bãi nhiệm. Trong nhiệm kỳ ngắn ngủi của mình, ông Jerí đối mặt với nhiều cáo buộc như nghi vấn vận động hành lang và bảo trợ lợi ích tư nhân trái phép, liên quan đến các cuộc gặp kín với doanh nhân nước ngoài.

Văn phòng Công tố Peru đã mở 2 cuộc điều tra sơ bộ nhằm làm rõ các cáo buộc trên. Tuy nhiên, ông Jerí phủ nhận sai phạm, cho rằng các cuộc gặp chỉ nhằm phối hợp tổ chức một lễ hội văn hóa.



Kể từ năm 2021 đến nay, Quốc hội Peru đã phế truất 3 nguyên thủ quốc gia, gồm ông Pedro Castillo, bà Dina Boluarte và ông José Jerí.



Theo quy định, Tổng thống lâm thời Balcázar sẽ điều hành đất nước trong vài tháng cho đến khi tổng thống mới được bầu trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày 12/4 tới. Nếu không có ứng cử viên nào giành quá bán số phiếu trong bầu cử, 2 ứng cử viên dẫn đầu sẽ bước vào vòng hai vào tháng 6.



Tổng thống mới của Peru sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nổi bật là làn sóng gia tăng các vụ giết người và tống tiền vốn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến giới tiểu thương và tầng lớp lao động.

Nhiều lực lượng chính trị hiện kêu gọi bảo đảm các điều kiện minh bạch và công bằng cho cuộc bầu cử sắp tới nhằm khôi phục ổn định và niềm tin của người dân vào hệ thống chính trị./.

