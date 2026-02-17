Mỹ: Xả súng ở bang Rhode Island khiến 3 người thiệt mạng

Theo THX, trong thông báo ngày 16/2, cảnh sát cho biết một vụ xả súng đã xảy ra tại một sân vận động ở thành phố Pawtucket, bang Rhode Island, Mỹ, khiến 3 người thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm, 3 người khác bị thương nặng.

Đối tượng xả súng thiệt mạng vì vết thương do tự bắn sau vụ tấn công.

Trả lời họp báo, cảnh sát trưởng Pawtucket, Tina Goncalves, cho hay các sỹ quan đã phản ứng với các báo cáo về tiếng súng tại Sân vận động Dennis M. Lynch, nơi đang diễn ra một sự kiện khúc côn cầu có sự tham gia của học sinh từ nhiều trường học.

Thời điểm vụ việc xảy ra, sân vận động này có rất đông học sinh và phụ huynh.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đối tượng có thể đã nhắm vào các thành viên trong gia đình mình. Một trong những người thiệt mạng là một bé gái.

Ba nạn nhân bị thương do trúng đạn vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện./.

