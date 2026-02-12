Vụ xả súng ở Canada: Treo cờ rủ tưởng niệm các nạn nhân xấu số

Ngày 11/2, cảnh sát Canada xác nhận có tổng cộng 9 người thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt tại trường Trung học Tumbler Ridge, tỉnh bang British Columbia, trong đó có cả nghi phạm, thay vì 10 người như thông báo ban đầu. Chính phủ Canada cũng ra lệnh treo cờ rủ trên toàn quốc để tưởng niệm các nạn nhân xấu số.



Theo Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP), 1 nữ nạn nhân được cho là đã tử vong trên đường đi cấp cứu thực tế vẫn còn sống nhưng trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tấn công cũng khiến ít nhất 25 người bị thương. Phần lớn nạn nhân là học sinh nhỏ tuổi sinh năm 2012-2013.



Nghi phạm được xác định là Jesse Van Rootselaar, 18 tuổi, cựu học sinh của trường và đã bỏ học. Cảnh sát thu giữ tại hiện trường một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn đã được cải biến. Giới chức cho biết đối tượng đã tự sát sau khi gây án.



Thông tin điều tra ban đầu cho thấy trước khi tới trường, nghi phạm bị cáo buộc đã sát hại mẹ và em trai tại nhà riêng. Hiện vẫn chưa rõ động cơ vụ gây án.



Cảnh sát cho biết đối tượng từng gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và từng nhiều lần bị lực lượng chức năng tới nhà xử lý các cuộc gọi khẩn cấp. Giấy phép sử dụng súng trước đây của người này đã hết hạn.



Các sỹ quan khi tiếp cận trường đã phát hiện 6 thi thể trong khuôn viên, gồm một giáo viên 39 tuổi và 5 học sinh. Hai thi thể khác được tìm thấy tại một ngôi nhà gần đó có liên quan tới vụ án.



Thủ tướng Canada Mark Carney đã yêu cầu treo cờ rủ trong 7 ngày tại Đồi Quốc hội và tất cả các tòa nhà liên bang trên toàn quốc. Ông cũng hủy toàn bộ lịch trình làm việc để tập trung xử lý thảm kịch.

Bộ trưởng An toàn Công cộng Gary Anandasangaree cũng đã tới thị trấn để điều phối hỗ trợ, trong khi nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi thông điệp chia buồn và đoàn kết sau vụ việc thương tâm.



Tumbler Ridge là cộng đồng hẻo lánh với khoảng 2.400 dân, cách thành phố Vancouver hơn 1.000 km về phía Đông Bắc. Theo thông tin trên trang web của chính quyền tỉnh bang, trường trung học Tumbler Ridge có khoảng 175 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12. Các trường học khác trong khu vực cũng đã phải đóng cửa cho đến hết tuần.



Các vụ xả súng trong trường học xảy ra tương đối hiếm tại Canada, do đó, thảm kịch lần này được xếp vào một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất lịch sử nước này, làm dấy lên lo ngại mới về kiểm soát súng đạn và hỗ trợ sức khỏe tâm thần trong cộng đồng./.

