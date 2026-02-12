UNFPA góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển y tế và con người của Việt Nam

Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam Matt Jackson khẳng định sứ mệnh mà tổ chức UNFPA đặt ra ở Việt Nam là làm sao để mỗi ca mang thai đều xuất phát từ mong muốn, mỗi ca sinh nở đều an toàn và tiềm năng của mỗi người trẻ đều được phát huy tối đa.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026 sắp đến, ông Jackson đã chia sẻ về những hoạt động mà UNFPA đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam nhằm đạt được các mục tiêu như chăm sóc sức khỏe bà mẹ, bình đẳng giới, ngăn ngừa bạo lực giới, các vấn đề dân số, trong đó có vấn đề dữ liệu nhân khẩu học và tình trạng già hóa dân số nhanh chóng của Việt Nam, cũng như sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản và trao quyền cho thanh niên.

Ông Jackson nhấn mạnh, trong các hoạt động của mình, UNFPA luôn nỗ lực chú trọng tới những nhóm người yếu thế nhất, dễ bị tổn thương nhất, từ đó góp phần triển khai các ưu tiên về y tế và nhân khẩu học của Việt Nam.

Ví dụ, UNFPA đang hợp tác với Bộ Y tế để tăng cường chất lượng chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trên toàn quốc, tập trung vào các khu vực có nhiều người dân tộc thiểu số.

Trong năm qua, UNFPA đã hỗ trợ Bộ Y tế xây dựng các tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc gia về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục (SRHR) bao gồm chăm sóc sản khoa khẩn cấp và tầm soát ung thư cổ tử cung, cũng như xây dựng các kế hoạch hành động quốc gia về sức khỏe bà mẹ, sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng chống ung thư cổ tử cung.

Ở cấp địa phương, UNFPA làm việc trực tiếp với 60 xã có đông người dân tộc thiểu số. Tại đây, UNFPA hỗ trợ các sở y tế và phòng khám địa phương triển khai các dự án về "Cô đỡ thôn bản"; cung cấp đào tạo, tư vấn và trang thiết bị cho các trung tâm y tế và hỗ trợ kinh phí cho phụ nữ mang thai để đảm bảo họ được chăm sóc tiền sản và có thể sinh con an toàn tại bệnh viện/trạm xá.

Trưởng đại diện UNFPA cho biết chấm dứt bạo lực giới (GBV) và các hành vi có hại là một trong ba kết quả mang tính chuyển đổi của UNFPA. Tại Việt Nam, UNFPA hỗ trợ Chính phủ ngăn ngừa và ứng phó với bạo lực giới dưới mọi hình thức, bao gồm bạo lực gia đình, các hành vi có hại như lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới và tảo hôn, cũng như các hình thức bạo lực trên cơ sở giới sử dụng công nghệ hoặc bạo lực số mới nổi và ngày càng phức tạp.

Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cho biết, trên khắp thế giới, bạo lực đang gia tăng trong không gian số. Bạo lực trên cơ sở giới sử dụng công nghệ (TFGBV), ví dụ như quấy rối trực tuyến, theo dõi, giám sát, đe dọa, mạo danh, lạm dụng dựa trên hình ảnh và chia sẻ hình ảnh nhạy cảm không đồng thuận, cũng là các hành vi bị coi là bạo lực gia đình, cố tình kiểm soát, cưỡng bức và gây hại cho người khác.

Hiện UNFPA đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam giải quyết những thách thức này thông qua cách tiếp cận toàn diện, coi người bị ảnh hưởng là trung tâm và quyền lợi của họ là nền tảng.

"Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các đối tác quốc gia và địa phương để tăng cường các hệ thống ứng phó để các điểm hỗ trợ tuyến đầu cho các nạn nhân bạo lực công nghệ có thể làm công tác hỗ trợ một cách hiệu quả thông qua các đường dây nóng và mở rộng các Trung tâm dịch vụ một cửa (Ngôi nhà Ánh Dương), nơi cung cấp các dịch vụ y tế, tâm lý xã hội, pháp lý, bảo vệ và chuyển tuyến phối hợp, bao gồm cả cho những người bị bạo lực gia đình có sử dụng công nghệ," ông Jackson nói.

UNFPA cũng hỗ trợ vận hành và tăng cường đường dây nóng quốc gia miễn phí về bạo lực gia đình có ba chữ số để cải thiện khả năng tiếp cận sự giúp đỡ cần thiết cho tất cả những người bị bạo lực.

Ở cấp độ chính sách, UNFPA đang củng cố cơ sở dữ liệu, tài liệu nhằm hỗ trợ việc thực thi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cùng các văn bản dưới luật của Việt Nam, đảm bảo các biện pháp ứng phó có lưu ý tới những vấn đề nhạy cảm giới, luôn coi người bị bạo lực là trung tâm, đồng thời việc xử lý các chứng cứ kỹ thuật số cũng được thực hiện một cách an toàn.

Phòng, ngừa bạo lực là một trụ cột quan trọng của những nỗ lực này này. Theo tinh thần của Công ước Hà Nội về tội phạm mạng, UNFPA đẩy mạnh đầu tư vào năng lực số, an toàn trực tuyến và tư duy phản biện cho phụ nữ, trẻ em gái và thanh niên.

Đề cập đến tình trạng già hóa dân số nhanh chóng của Việt Nam, ông cho biết, UNFPA phối hợp với các bộ ngành và cơ quan Chính phủ để áp dụng cách tiếp cận dựa trên quyền và dựa trên vòng đời để người già có thể sống khỏe mạnh và năng động./.

UNFPA sẵn sàng hỗ trợ hành trình phát triển bền vững của Việt Nam UNFPA sẽ tận dụng dữ liệu dân số, thúc đẩy các mối quan hệ đối tác mạnh mẽ trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng để hỗ trợ hành trình phát triển bền vững của Việt Nam.