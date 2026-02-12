Thời tiết ngày 12/2: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng sớm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì thời tiết có sương mù, trời rét về sáng sớm và đêm.

Theo khuyến cáo của ngành y tế, người dân nên hạn chế ra ngoài khi thời tiết quá lạnh và có gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ đêm muộn đến sáng sớm.

Khi buộc phải ra ngoài, người dân cần mặc quần áo ấm có khả năng chắn gió để giữ nhiệt cho cơ thể. Đồng thời, việc giữ cơ thể luôn khô ráo, tránh ẩm ướt, nhất là vùng cổ, tay và chân, cũng góp phần hạn chế nguy cơ mắc các bệnh do cảm lạnh.

Trên biển, hiện ở trạm Huyền Trân đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Dự báo, ngày và đêm 12/2, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4.

Từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-3m.

Cùng với đó, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo ngày và đêm 13/2, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng cao từ 2-3m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền ở các khu vực trên đều có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.

Đối với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Cụ thể, thời tiết các khu vực ngày và đêm 12/2:

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Nam trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C; phía Nam 25-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C./.

Thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thuận lợi cho các hoạt động du xuân Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại các khu vực trên cả nước tương đối thuận lợi cho các hoạt động du xuân, sum họp và lễ hội.