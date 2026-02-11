Madagascar tiếp tục hứng bão mạnh khiến 9 người thiệt mạng

Một cơn bão mạnh với sức gió dữ dội tiếp tục đổ bộ vào Madagascar khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và gây ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực ven biển ở phía Đông của quốc đảo Ấn Độ Dương này.

Cơ quan Quản lý Rủi ro và Thảm họa Quốc gia Madagascar (BNRGC) ngày 11/2 cho biết bão nhiệt đới Gezani đổ bộ vào thành phố Toamasina - đô thị lớn thứ 2 của cả nước, trong ngày 10/2 với sức gió lên tới 250 km/h. Gió mạnh đã làm sập nhiều ngôi nhà, khiến 9 người tử vong và 19 người khác bị thương tại khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Hình ảnh do thiết bị bay không người lái của BNRGC ghi lại cho thấy tình trạng ngập lụt trên diện rộng tại Toamasina.

Ông Rija Randrianarisoa, phụ trách quản lý thảm họa của tổ chức nhân đạo Action Against Hunger, mô tả tình hình "vô cùng hỗn loạn" với khoảng 90% mái nhà bị thổi bay toàn bộ hoặc một phần. Giao thông gần như tê liệt do cây đổ và các mảnh kim loại chắn kín đường, khiến hạ tầng hư hại nặng.

Dù đã suy yếu sau khi đi vào đất liền nhưng bão Gezani vẫn tiếp tục quét qua nhiều khu vực trên đảo, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và thiệt hại.

Tổng thống Madagascar, Đại tá Michael Randrianirina, đã có mặt tại Toamasina trong ngày 11/2 để đánh giá tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Trung tâm dự báo bão CMRS trên đảo Réunion (Pháp) nhận định thành phố Toamasina đã “trực tiếp hứng chịu phần dữ dội nhất” của cơn bão Gezani.

Theo cơ quan này, cường độ đổ bộ của bão thuộc nhóm mạnh nhất từng ghi nhận trong thời gian gần đây và tương đương siêu bão Geralda năm 1994 từng khiến ít nhất 200 người thiệt mạng, ảnh hưởng tới hơn nửa triệu người.

Tuần trước, Madagascar cũng đã hứng chịu thiệt hại nặng nề khi bão nhiệt đới Fytia quét qua đảo quốc này khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, hơn 54.000 người bị ảnh hưởng và trên 20.000 người buộc phải sơ tán.

Hơn 1.400 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, khoảng 9.000 căn bị ngập nước, với thiệt hại tập trung chủ yếu tại khu vực Tây Bắc và thủ đô Antananarivo./.

