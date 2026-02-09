Môi trường

Quảng Trị: Lên phương án xử lý xác cá voi trôi dạt vào bờ biển

Xác cá voi bị phân hủy trôi dạt vào bờ biển Mỹ Thủy. (Ảnh: TTXVN phát)
Xác cá voi bị phân hủy trôi dạt vào bờ biển Mỹ Thủy. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 9/2, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang phối hợp các ngành chức năng có liên quan lên phương án xử lý một xác cá voi lớn đang phân hủy trôi dạt vào bờ biển thôn Mỹ Thủy.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 8/2, chính quyền địa phương tiếp nhận thông tin người dân phát hiện tại khu vực phía Nam bãi tắm Mỹ Thủy có một xác cá lớn trôi dạt vào bờ.

Ngay sau khi nhận tin báo, cán bộ Phòng Kinh tế xã đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là xác một cá voi có kích thước lớn, đang trong quá trình phân hủy.

Vị trí xác cá trôi dạt nằm ở khu vực bờ biển đang bị sạt lở, khiến công tác tiếp cận và xử lý gặp nhiều khó khăn.

Hiện địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan để xây dựng phương án xử lý phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn môi trường, cảnh quan bờ biển…/.

