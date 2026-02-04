Môi trường

Bộ Y tế thông tin về phản ánh vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 46

Đại diện Bộ Y tế cho biết đến chiều 4/2, các bộ đang họp, báo cáo và xin ý kiến để đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết hướng dẫn thực hiện Nghị định 46; hiện nội dung này đang được trình xin ý kiến.

Phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa trong khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa trong khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Trong những ngày đầu tiên triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm, tại một số địa phương đã xuất hiện những vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định về kiểm tra nhà nước với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Thông tin tới phóng viên báo chí liên quan đến nội dung trên, tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026 diễn ra chiều 4/2, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết: "Liên quan đến việc triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, theo phản ánh của một số địa phương và báo chí, một số lô hàng, đặc biệt là nông sản, thủy sản, thực phẩm tươi sống gặp vướng mắc do chưa sẵn sàng trong thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt."

Cụ thể, ngay sau khi có những thông tin phản ánh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Lê Thành Long, các bộ, ngành liên quan (như Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương) đã họp bàn, thống nhất đưa ra các giải pháp phù hợp tháo gỡ vướng mắc.

“Đến chiều nay (4/2), các bộ đang họp, báo cáo và xin ý kiến để đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết hướng dẫn thực hiện Nghị định 46,” ông Hà thông tin và cho biết hiện nội dung này đang được trình xin ý kiến.

Riêng đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực Bộ Y tế quản lý, ông Hà nhấn mạnh đến thời điểm hiện nay, Bộ Y tế chưa ghi nhận phản ánh vướng mắc nào phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định 46./.

