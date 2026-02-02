Với vai trò lọc ô nhiễm, lưu trữ carbon, giảm lũ lụt và bảo tồn đa dạng sinh học, đất ngập nước đang được tôn vinh trong Ngày Đất ngập nước Thế giới 2026 với chủ đề đề cao tri thức truyền thống.

Vùng đất ngập nước có vai trò rất lớn đối con người và thiên nhiên bởi nó có thể lọc các chất độc hại; lưu trữ carbon giúp chống lại tác động của biến đổi khí hậu; giúp giảm thiểu tác động tiêu cực trong điều kiện thời tiết cực đoan; lưu trữ nước mưa, nước chảy tràn khi mưa bão, giúp giảm lũ lụt và hỗ trợ cấp nước khi hạn hán; bảo vệ đa dạng sinh học, là môi trường sống của các loài sinh vật; đảm bảo nguồn cung cấp thức ăn và tạo nên các nguồn sinh kế cho người dân.

Ngày 2/2 hàng năm là dịp để thế giới cùng hướng về việc bảo tồn các vùng đất ngập nước.

Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2026 có chủ đề “Đất ngập nước và tri thức truyền thống: Tôn vinh di sản văn hóa,” nhấn mạnh vai trò của tri thức truyền thống trong bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước và gìn giữ các giá trị văn hóa gắn liền với các vùng đất ngập nước này./.