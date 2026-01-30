Xuất khẩu 2026 hướng tới chinh phục mục tiêu 550 tỷ USD

Tin cùng chuyên mục
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia HCM Đoàn Minh Huấn
Ngày 30/1, TBT Tô Lâm trao Quyết định chỉ định đồng chí Đoàn Minh Huấn, UV Bộ Chính trị, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Nội chính TW Lê Minh Trí
Ngày 30/1, TBT Tô Lâm công bố, trao Quyết định chỉ định đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính TW giữ chức Trưởng ban Nội chính TW.
Cẩn trọng tránh bẫy lừa đảo khi đặt phòng, vé máy bay dịp Tết
Nhiều người có xu hướng tìm kiếm, đặt phòng lưu trú, vé máy bay, tour du lịch thông qua các ứng dụng trực tuyến hoặc fanpage trên mạng xã hội bởi sự tiện lợi, nhanh chóng và dễ dàng trao đổi thông tin
Kịch bản tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước năm 2026
Chính phủ đặt mục tiêu, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2026 tăng 10%, trong đó, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,7%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 12%; ngành dịch vụ tăng 10%.
Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, cập nhật ngày 30/1/2026
Ban Bí thư TW Đảng khóa XIV gồm 13 đồng chí, trong đó 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia và 3 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV.
11 hạng mục được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2025
Với 11 hạng mục giải thưởng, Cúp Chiến thắng tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh ghi nhận, tôn vinh toàn diện, khách quan và thuyết phục những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam năm 2025.
Lịch thi đánh giá năng lực năm 2026 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thí sinh đăng ký dự thi từ 15/3 đến 15/4/2026. Lịch thi chia thành hai đợt, tăng một đợt so với những năm trước. Trong đó, đợt một vào hai ngày 23 và 24/5, đợt hai vào hai ngày 30 và 31/5.
Cảnh giác với việc đổi tiền lì xì qua mạng
Càng cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường đổi tiền mới, tiền lẻ càng trở nên sôi động, nhất là trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Threads....
Một số chỉ tiêu kinh tế đáng chú ý năm 2026
Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
Mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên.
Việt Nam-EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện
Việt Nam-EU đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027
Ngày 29/1/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố môn thi thứ 3 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 là Ngoại ngữ, ngoài 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định giữ nguyên lãi suất
Ngày 28/1, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách đầu tiên của năm nay, với lý do nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.
Mô hình tăng trưởng mới: Kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nêu rõ: Xác lập mô hình tăng trưởng mới: Kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Tháng 1 năm 2026, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí
Tai nạn giao thông trong tháng 1/2026 đã giảm cả 3 tiêu chí và giảm 2 con số so với cùng kỳ năm 2025, trong đó, giảm 338 vụ (18,42%), giảm 114 người chết (11,25%) và giảm 255 người bị thương (21,93%).
Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thúc đẩy hợp tác Việt Nam-EU, hướng tới hòa bình, thịnh vượng và bền vững chung.
12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2026
Chính phủ đề ra 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và đảm bảo ổn định năm 2026.
Du lịch Việt Nam bứt phá ngoạn mục trong khu vực ASEAN
Năm 2025, Việt Nam chính thức vươn lên vị trí thứ 3 trong khu vực về lượng khách quốc tế với tốc độ tăng trưởng đứng đầu ASEAN.
Cơ cấu lao động nông thôn ngày càng tiệm cận khu vực phi nông nghiệp
Số liệu sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 cho thấy lao động nông nghiệp chiếm 51,94% tổng lao động nông thôn, trong khi khu vực phi nông nghiệp tăng lên 48,06%.
11 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới theo nhóm ngành
Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 theo nhóm ngành của Times Higher Education ghi nhận 11 đại học Việt Nam được xếp hạng ở 9/11 nhóm ngành, tăng thêm một trường và một nhóm so với năm trước.
34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy cập nhật đến 23/1/2026
TTXVN trân trọng giới thiệu danh sách 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy (cập nhật đến 23/1/2026).
34 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố cập nhật đến ngày 23/1/2026
TTXVN trân trọng giới thiệu 34 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố (cập nhật đến ngày 23/1/2026).
Những cốt lõi trong công tác xây dựng văn kiện: Tinh thần cầu thị, khoa học, hành động
Tại lễ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành TW XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, trong đó Báo cáo nêu rõ những cốt lõi trong công tác xây dựng văn kiện.
Mục tiêu từ năm 2030: 100% người dân có sổ sức khỏe điện tử
Giai đoạn 2026-2035, Việt Nam bảo đảm người dân được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh từ sớm, từ xa, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống.
Bảng tổng sắp chung cuộc của đoàn Việt Nam tại ASEAN Para Games 13
Đoàn Việt Nam giành được tổng cộng 38 huy chương Vàng 48 huy chương Bạc và 58 huy chương Đồng, xếp thứ 5 chung cuộc tại ASEAN Para Games 13.
Không để “một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ”
Những quyết sách đúng đắn và đột phá hôm nay không chỉ đem lại kết quả tức thì cho giai đoạn 2026-2030, mà còn tạo đà cho bước phát triển nhảy vọt trong những thập niên tới.
Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thể hiện sự tin cậy chính trị cao nhất, gắn bó đặc biệt và sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Đảng, hai nước.
Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV
Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Nghị quyết Đại hội XIV là cẩm nang hành động của Đảng và cả hệ thống chính trị
Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết - một bước đột phá nhằm bảo đảm Nghị quyết đi ngay vào cuộc sống.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2025-2026: 18 thủ khoa của 13 môn thi
Theo kết quả thi học sinh giỏi quốc gia Trung học Phổ thông năm học 2025-2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, 13 môn thi có 18 thủ khoa.