Xuất khẩu 2026 hướng tới chinh phục mục tiêu 550 tỷ USD

Theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ, tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2026 đạt khoảng 15-16% so với năm 2025, tương đương kim ngạch xuất khẩu khoảng 546-550 tỷ USD. 

#Hà Nội #Xuất khẩu #chinh phục #mục tiêu #550 tỷ USD TP. Hà Nội
DỰ BÁO NĂM 2026

