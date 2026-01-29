Thế giới
Campuchia phản đối hành động pháp lý của Thái Lan nhằm vào lãnh đạo nước này

Campuchia bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc một quan chức Thái Lan đệ đơn kiện các lãnh đạo cấp cao Campuchia, cảnh báo động thái này có thể làm tổn hại tiến trình giảm leo thang giữa hai nước.

Minh Hiếu
Campuchia phản đối hành động pháp lý của Thái Lan nhằm vào lãnh đạo nước này

Đan Mạch đánh giá tích cực về đàm phán vấn đề Greenland

Tập đoàn dầu khí lớn thứ 2 của Nga đạt thỏa thuận với Mỹ bán tài sản ở nước ngoài

Minh Hiếu
