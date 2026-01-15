Thái Lan và Campuchia họp về bảo đảm lệnh ngừng bắn

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, sáng 15/1, quan chức của Ban thư ký Ủy ban biên giới khu vực (RBC) đã tiến hành nhóm họp nhằm củng cố lệnh ngừng bắn mà nước này và Thái Lan đã đạt được gần đây.

Cuộc họp diễn ra tại cửa khẩu quốc tế Choam-Sa Ngam thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia và do các quan chức quân sự của hai nước đồng chủ trì.

Bà Maly Socheata, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến việc tăng cường triển khai Tuyên bố chung tại Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban biên giới chung Campuchia-Thái Lan (GBC) diễn ra ngày 27/12 vừa qua, cùng các văn kiện liên quan khác.

Cũng theo bà Maly Socheata, Campuchia tái khẳng định cam kết kiên định và thiện chí trong việc tôn trọng và thực hiện đầy đủ Tuyên bố chung, cũng như các văn kiện liên quan nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình, công bằng và lâu dài, phù hợp với luật pháp quốc tế và các hiệp ước, thỏa thuận hiện có giữa hai nước.

Campuchia và Thái Lan nhất trí ngừng bắn ngay lập tức từ hôm 27/12/2025, sau 3 tuần căng thẳng leo thang./.

