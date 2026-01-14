Thúc đẩy các hoạt động hợp tác, kết nối giữa Việt Nam và Singapore

Ngày 13/01/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Singapore, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã hội kiến ông Vương Thụy Kiệt, Nguyên Phó Thủ tướng, Nguyên Bộ trưởng Tài chính, Nguyên Giám đốc điều hành Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS); gặp lãnh đạo nhiều cơ quan, hiệp hội tài chính-ngân hàng và nhà đầu tư của Singapore.

Tại cuộc hội kiến nguyên Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định luôn trân trọng tình cảm mà các nhà lãnh đạo của Singapore qua các thời kỳ, trong đó có cá nhân ông Vương Thụy Kiệt, dành cho Việt Nam; thông tin quan hệ hai nước thời gian gần đây tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nâng lên tầm mức cao nhất với dấu mốc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tháng 3/2025.

Ông Vương Thụy Kiệt đánh giá cao quan hệ song phương phát triển ngày càng tốt đẹp, Singapore là đối tác đầu tư và thương mại hàng đầu của Việt Nam, trong đó các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) được coi là biểu tượng sinh động cho hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Với nền tảng chính trị tốt đẹp, để làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế giữa hai nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị hai bên nâng tổng số khu công nghiệp VSIP lên 30 khu trong thời gian tới, đồng thời nâng cao chất lượng theo hướng xanh và thông minh hơn, khu sau tốt hơn khu trước; mong ông Vương Thụy Kiệt có tiếng nói đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng thông minh và phát triển đô thị bền vững, xuất khẩu điện gió, trao đổi tín chỉ carbon, phát triển cảng biển...

Về hợp tác kết nối trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam và Singapore, hai bên khẳng định đây là lĩnh vực hợp tác mới rất tiềm năng giữa hai nước. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn Singapore chia sẻ kinh nghiệm trong vận hành trung tâm tài chính quốc tế, cũng như thiết lập mạng lưới quan hệ với các đối tác tại Singapore.

Nguyên Phó Thủ tướng Vương Thụy Kiệt đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng nhanh của kinh tế Việt Nam và nhấn mạnh việc huy động đủ nguồn lực tài chính có ý nghĩa quan trọng; chia sẻ kinh nghiệm của Singapore cho thấy định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế cần gắn kết chặt chẽ với các ưu tiên của nền kinh tế thực và phục vụ người dân trong nước.

Là người đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng tài chính khu vực và toàn cầu, ông Vương Thụy Kiệt cho rằng cần ưu tiên cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô, tăng cường liên kết giữa thị trường toàn cầu và nội địa nhưng phải hạn chế được các tác động dây chuyền khi xảy ra khủng hoảng tài chính.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị ông Vương Thụy Kiệt hỗ trợ thúc đẩy kết nối Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam với Singapore và các trung tâm tài chính trong khu vực, tiếp tục đồng hành, tư vấn chiến lược cho Việt Nam trong quá trình phát triển trung tâm tài chính quốc tế thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp ông Earnest Kan, nguyên Cố vấn trưởng cho SGX, Hiệp hội kế toán Anh và xứ Wales, ICAEW. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng đã có các cuộc gặp với ông Tan Teck Long, Tổng Giám đốc Ngân hàng OCBC, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Singapore (ABS) cùng nhiều lãnh đạo các ngân hàng thành viên như UOB, DBS, Standard Chartered, gặp bà Holly Fang, Chủ tịch Hiệp hội FinTech Singapore (SFA) và tiếp một số chuyên gia, lãnh đạo quỹ đầu tư như ông Hin Wah Ho, nguyên Giám đốc điều hành Quỹ quốc gia GIC, Giám đốc đầu tư Quỹ Genedant, ông Ernest Kan, nguyên cố vấn trưởng của Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), Thành viên Hội đồng Hiệp hội kế toán Anh & xứ Wales (ICAEW).

Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình thông tin một số kết quả chính của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, định hướng ưu tiên về phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông, năng lượng, đường sắt, hạ tầng số; nhấn mạnh nhu cầu huy động nguồn tài chính cho các dự án này là rất lớn. Phó Thủ tướng đề nghị các hiệp hội thông tin tới các ngân hàng, định chế tài chính thành viên về các cơ hội đầu tư tại Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam về bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi nhất, với các chính sách vượt trội theo tiêu chuẩn quốc tế tại trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Tan Teck Long đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng nhanh của kinh tế Việt Nam; khẳng định sẵn sàng hợp tác, đồng hành cùng Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới. Các lãnh đạo ngân hàng và định chế tài chính thành viên của Hiệp hội chia sẻ một số khuyến nghị, nhấn mạnh việc bảo đảm tính kết nối giữa Trung tâm tài chính quốc tế và nền kinh tế thực của Việt Nam, ưu tiên phát triển tài sản số, tài chính công nghệ, phát triển hệ sinh thái số toàn diện lấy nguồn nhân lực có kỹ năng số làm trung tâm.

Trong khi đó, bà Holly Fang chia sẻ tầm nhìn của hiệp hồi về tăng cường ứng dụng tài chính công nghệ trong các ngành kinh tế, góp phần đưa Singapore trở thành một trung tâm fintech của khu vực và thế giới; khẳng định sẵn sàng tổ chức các đoàn xúc tiến, kết nối các doanh nghiệp Singapore với doanh nghiệp fintech Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn ABS và SFA khuyến khích các ngân hàng và doanh nghiệp thành viên tham gia vào quá trình triển khai và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, sớm có sự hiện diện trong Trung tâm vào thời gian tới.

Tại các cuộc trao đổi, các chuyên gia, nhà đầu tư Singapore bày tỏ đánh giá cao định hướng, ưu tiên, chính sách ưu đãi của Việt Nam trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Ernest Kan, Giám đốc đầu tư Quỹ Genedant chia sẻ một số kinh nghiệm thu hút và làm việc với các quỹ đầu tư quốc tế, quỹ hưu trí và các nhà đầu tư lớn, nhất là các yếu tố mà các quỹ này quan tâm khi lựa chọn địa điểm đầu tư, trong đó nhấn mạnh niềm tin, sự ổn định và minh bạch chính sách đóng vai trò quan trọng.

Ông Ernest Kan cho rằng các tiêu chí, quy định vận hành sàn giao dịch chứng khoán, kiểm toán, kế toán cần đáp ứng theo các tiêu chuẩn chung của quốc tế để các bên có một ngôn ngữ chung.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị các chuyên gia tham gia hỗ trợ Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam với vai trò tư vấn, thu hút các quỹ đầu tư quốc tế, kết nối với sàn giao dịch chứng khoán Singapore./.

