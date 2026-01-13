Người dân Sơn La hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Những ngày này, tại tỉnh Sơn La, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với những đánh giá cao về những thành tựu của đất nước trong 40 năm đổi mới và trong nhiệm kỳ qua.

Đồng bào các dân tộc trong tỉnh cũng kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và những quyết sách, chiến lược, mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cùng hướng về Đại hội

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới, cùng với khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh Sơn La, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Yên Châu đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm vui mừng, kỳ vọng sâu sắc. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn thể hiện tinh thần, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân tộc.

Bí thư Đảng ủy xã Yên Châu Lù Văn Cường cho biết chặng đường 40 năm đất nước đổi mới, đặc biệt là nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, bất ổn, căng thẳng, xảy ra xung đột. Việt Nam chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bất lợi bên ngoài, cùng thiên tai, dịch bệnh kéo dài.

Trong bối cảnh đó, Đảng ta đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và sự kiên định, đưa đất nước vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới; công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai trên phạm vi cả nước; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm…; hoạt động đối ngoại cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, đất nước ta thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và đã đạt những kết quả mang tính đột phá. Mặc dù mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn nhiều khó khăn nhưng bước đầu đã ghi nhận những thành công, tạo nền tảng lâu dài cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Là cán bộ, đảng viên đang công tác tại cơ sở, ông kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ đề ra những đường lối, chủ trương đúng đắn, phù hợp với bối cảnh mới, tạo nền tảng vững chắc, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; quan tâm hơn nữa đến cấp cơ sở, có chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn cho chính quyền và cán bộ cơ sở, nhất là cơ chế chính sách, nguồn lực và đào tạo cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng theo ông Lù Văn Cường, Đảng ủy xã Yên Châu kỳ vọng Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ ban hành các nghị quyết có tầm nhìn chiến lược sát thực tế, là cơ sở quan trọng để các cấp ủy, tổ chức Đảng cụ thể hóa và vận dụng hiệu quả vào điều kiện của địa phương; đồng thời, có chủ trương rõ ràng về tổ chức chính quyền địa phương, phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện cho cấp xã chủ động, linh hoạt hơn trong quản lý, điều hành, phục vụ nhân dân.

Mặt khác, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách đối với công chức cấp xã để công chức yên tâm công tác, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời, quan tâm phát triển nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Ngoài ra, xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng ở thôn, bản, tiểu khu; định hướng rõ các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030 và tạo điều kiện để cấp xã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội xã Chiềng Hặc luôn mang niềm tin sâu sắc, kỳ vọng lớn lao vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Chiềng Hặc Lừ Thị Hương cho hay đất nước ta đã trải qua một chặng đường phát triển đầy khó khăn, thử thách nhưng rất đỗi tự hào.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La Lừ Thị Hương đặt niềm tin, kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và những mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế không ngừng được khẳng định. Những thành quả đó chính là nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng hùng cường, thịnh vượng.

"Tuổi trẻ xã Chiềng Hặc đặt trọn niềm tin vào đội ngũ lãnh đạo của Đảng - những đồng chí được Đại hội lựa chọn, bầu ra sẽ thực sự là những người có tâm, có tầm, có trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần dấn thân vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Đồng thời, Đại hội sẽ đề ra những quyết sách, chiến lược đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt là quan tâm hơn nữa đến vai trò, vị trí và sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ," chị Lừ Thị Hương kỳ vọng.

Cũng theo chị Lừ Thị Hương, hòa chung khí thế đó, đoàn viên, thanh niên xã Chiềng Hặc đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Từ các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đến các hoạt động an sinh xã hội, tri ân người có công, hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn… đều thể hiện rõ tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Thông qua những việc làm cụ thể, tuổi trẻ xã Chiềng Hặc mong muốn góp phần nhỏ bé nhưng thiết thực vào thành công chung của Đại hội; đồng thời, khẳng định vai trò của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước, đoàn viên, thanh niên xã Chiềng Hặc nguyện sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, học tập, lao động sáng tạo, đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết và sức trẻ để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn mới.

Ông Vì Văn Sáy, Chi hội trưởng Chi hội Cựu Chiến binh bản Tà Làng Thấp, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La đặt niềm tin, kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và những mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Là Chi hội trưởng Chi hội Cựu Chiến binh bản Tà Làng Thấp (xã Chiềng Hặc), ông Vì Văn Sáy chia sẻ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sắp tới là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển của đất nước. Các cựu chiến binh của bản thể hiện niềm tin, kỳ vọng vào thành công của Đại hội để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Ông Vì Văn Sáy cũng bày tỏ mong muốn Đảng ta tiếp tục lãnh đạo, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam; tiếp tục thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh và thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu, khâu đột phá Đại hội đề ra./.

Đại hội Đảng XIV là dấu mốc lịch sử tổng kết 40 năm đổi mới Theo Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập, ý nghĩa then chốt của Đại hội Đảng XIV nằm ở việc xác định tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 và 2045, tập trung thúc đẩy kinh tế số, khoa học công nghệ.